當年拜登 如今川普…從汽油到肉「我幹的」貼紙抗議高價
據紐約郵報報導，川普總統如今也嘗到了「價格衝擊」的滋味。
隨著與伊朗的戰事持續延燒，川普的批評者開始在全美各地的加油站油泵上張貼貼紙，將不斷攀升的汽油價格歸咎於川普。
這些貼紙印有川普指向油價顯示窗的照片，旁邊寫著「這是我造成的！（I did that！）」。這與2022年夏季、通膨率升至40年高點時，用來嘲諷時任總統拜登的貼紙如出一轍。
根據 AAA 資料，截至周四，全美柴油平均價格創下新高，每加侖突破6.39美元；普通汽油平均價格則接近4.44美元，較前一天上漲7美分。
川普周三晚間在北卡羅來納州向支持者發表談話時表示，「對於我們所做的一切來說，這是一個非常便宜的代價。記住這一點。」
他隨後預測，油價「會像火箭倒轉一樣…一路暴跌」。
今年2月，全美平均汽油價格一度跌破每加侖3美元。2月28日，川普對伊朗發動名為「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的軍事行動。
其他反川普人士也將類似貼紙貼在肉類等商品上，以抗議川普對外國商品徵收的關稅。其中一種改版標語寫著：「這些價格真是『關稅造成的』（These prices are tariff-ic！）」
截至周四上午，亞馬遜上一包100張、將各種價格問題歸咎於川普的貼紙，售價約為8美元。
高油價被認為與伊朗在荷莫茲海峽造成的混亂有關。荷莫茲海峽是全球重要的石油運輸咽喉，在和平時期，全球海運石油有超過五分之一會經過這條水道。
美國能源部長萊特（Chris Wright）周三接受福斯訪問時表示，前一天約有「1800萬桶石油及石油產品通過荷莫茲海峽」，略低於戰爭爆發前每天約2000萬桶的水平。
盡管石油運輸量有所增加，汽油價格仍持續上漲。其中一個原因，是葉門胡塞武裝對沙烏地阿拉伯一條輸油管線發動攻擊。
這條管線原本用於將石油改道，以避開荷莫茲海峽；遭到攻擊後，被迫暫停運作。萊特周三表示，他預計這條輸油管線「很快」就能恢復運作。
胡塞武裝也已控制曼德海峽附近的一些島嶼。根據航運追蹤公司Kple 的資料，今年6月約有全球石油供應量的7%通過曼德海峽。
川普則主張，對伊朗發動戰爭是必要之舉，目的是阻止德黑蘭取得核武器。
拜登任內同樣曾因高油價受到困擾。2022年6月，在俄羅斯入侵烏克蘭造成的後續影響，以及COVID-19疫情後供應鏈受到衝擊的共同作用下，全美普通汽油平均價格一度短暫突破每加侖5美元。
如今，川普也面臨類似的「負擔能力」問題。川普上周在達拉斯舉行的共和黨中期選舉大會上抱怨道，「他們不是一直說『負擔能力（affordability）』嗎？這是假的。他們根本就是假的。因為正是他們造成了所謂的『負擔能力危機』，用他們自己的說法來講。」
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他們在全美各地的加油站油泵上貼上貼紙，使用川普指向油價顯示窗的圖片，並寫上「這是我造成的！（I did that！）」來諷刺油價飆升。 內文指出，油價上漲與伊朗戰事、荷莫茲海峽運輸受擾，以及胡塞武裝攻擊沙烏地阿拉伯輸油管線有關，這些因素影響全球石油供應與市場預期。 拜登任內曾因通膨與戰爭衝擊遭遇高油價批評，如今川普也因油價走高面臨「負擔能力」壓力，反對者用類似貼紙把責任歸到他身上。
精華 FAQ
他們在全美各地的加油站油泵上貼上貼紙，使用川普指向油價顯示窗的圖片，並寫上「這是我造成的！（I did that！）」來諷刺油價飆升。
內文指出，油價上漲與伊朗戰事、荷莫茲海峽運輸受擾，以及胡塞武裝攻擊沙烏地阿拉伯輸油管線有關，這些因素影響全球石油供應與市場預期。
拜登任內曾因通膨與戰爭衝擊遭遇高油價批評，如今川普也因油價走高面臨「負擔能力」壓力，反對者用類似貼紙把責任歸到他身上。
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