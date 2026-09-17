我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關執法人員持槍性侵4華女 11罪成 恐囚終身

昔拜登今川普 從汽油到肉「我幹的」貼紙抗議高價

當年拜登 如今川普…從汽油到肉「我幹的」貼紙抗議高價

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
截至周四，全美柴油平均價格創下新高，每加侖突破6.39美元；普通汽油平均價格則接...
截至周四，全美柴油平均價格創下新高，每加侖突破6.39美元；普通汽油平均價格則接近4.44美元，較前一天上漲7美分。（路透）

據紐約郵報報導，川普總統如今也嘗到了「價格衝擊」的滋味。

隨著與伊朗的戰事持續延燒，川普的批評者開始在全美各地的加油站油泵上張貼貼紙，將不斷攀升的汽油價格歸咎於川普。

這些貼紙印有川普指向油價顯示窗的照片，旁邊寫著「這是我造成的！（I did that！）」。這與2022年夏季、通膨率升至40年高點時，用來嘲諷時任總統拜登的貼紙如出一轍。

根據 AAA 資料，截至周四，全美柴油平均價格創下新高，每加侖突破6.39美元；普通汽油平均價格則接近4.44美元，較前一天上漲7美分。

川普周三晚間在北卡羅來納州向支持者發表談話時表示，「對於我們所做的一切來說，這是一個非常便宜的代價。記住這一點。」

他隨後預測，油價「會像火箭倒轉一樣…一路暴跌」。

今年2月，全美平均汽油價格一度跌破每加侖3美元。2月28日，川普對伊朗發動名為「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的軍事行動。

其他反川普人士也將類似貼紙貼在肉類等商品上，以抗議川普對外國商品徵收的關稅。其中一種改版標語寫著：「這些價格真是『關稅造成的』（These prices are tariff-ic！）」

截至周四上午，亞馬遜上一包100張、將各種價格問題歸咎於川普的貼紙，售價約為8美元。

高油價被認為與伊朗在荷莫茲海峽造成的混亂有關。荷莫茲海峽是全球重要的石油運輸咽喉，在和平時期，全球海運石油有超過五分之一會經過這條水道。

美國能源部長萊特（Chris Wright）周三接受福斯訪問時表示，前一天約有「1800萬桶石油及石油產品通過荷莫茲海峽」，略低於戰爭爆發前每天約2000萬桶的水平。

盡管石油運輸量有所增加，汽油價格仍持續上漲。其中一個原因，是葉門胡塞武裝對沙烏地阿拉伯一條輸油管線發動攻擊。

這條管線原本用於將石油改道，以避開荷莫茲海峽；遭到攻擊後，被迫暫停運作。萊特周三表示，他預計這條輸油管線「很快」就能恢復運作。

胡塞武裝也已控制曼德海峽附近的一些島嶼。根據航運追蹤公司Kple 的資料，今年6月約有全球石油供應量的7%通過曼德海峽。

川普則主張，對伊朗發動戰爭是必要之舉，目的是阻止德黑蘭取得核武器。

拜登任內同樣曾因高油價受到困擾。2022年6月，在俄羅斯入侵烏克蘭造成的後續影響，以及COVID-19疫情後供應鏈受到衝擊的共同作用下，全美普通汽油平均價格一度短暫突破每加侖5美元。

如今，川普也面臨類似的「負擔能力」問題。川普上周在達拉斯舉行的共和黨中期選舉大會上抱怨道，「他們不是一直說『負擔能力（affordability）』嗎？這是假的。他們根本就是假的。因為正是他們造成了所謂的『負擔能力危機』，用他們自己的說法來講。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他們在全美各地的加油站油泵上貼上貼紙，使用川普指向油價顯示窗的圖片，並寫上「這是我造成的！（I did that！）」來諷刺油價飆升。

  • 內文指出，油價上漲與伊朗戰事、荷莫茲海峽運輸受擾，以及胡塞武裝攻擊沙烏地阿拉伯輸油管線有關，這些因素影響全球石油供應與市場預期。

  • 拜登任內曾因通膨與戰爭衝擊遭遇高油價批評，如今川普也因油價走高面臨「負擔能力」壓力，反對者用類似貼紙把責任歸到他身上。

川普 拜登 油價

上一則

曾用獨立ATM提款？Visa、萬事達賠1.67億元和解 快申請

下一則

新州學校主管性侵6學生多年 3學區悄悄和解

延伸閱讀

川普稱美伊戰爭將在期中選舉後結束 油價也會大幅下跌

川普稱美伊戰爭將在期中選舉後結束 油價也會大幅下跌
美油業高層宣告燃料危機來了 川普：柴油荒要怪烏克蘭

美油業高層宣告燃料危機來了 川普：柴油荒要怪烏克蘭
沙國繞道荷莫茲的輸油管也斷了 布蘭特油價直逼108美元

沙國繞道荷莫茲的輸油管也斷了 布蘭特油價直逼108美元
柴油飆破每加侖6元衝擊運輸 食品價格蠢動

柴油飆破每加侖6元衝擊運輸 食品價格蠢動

熱門新聞

在持續對抗通貨膨脹五年後，去年美國「家庭收入中位數」終於超過了新冠疫情前水平。圖為紐約市曼哈頓金融區。 (美聯社)

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

2026-09-16 09:47
馬斯克和他的母親、78歲的梅耶・馬斯克（Maye Musk）。（路透）

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

2026-09-15 16:24
世貿原爆點的救援人員。(陳羅柏／攝影)

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

2026-09-10 21:37
伊利諾州政府近日陸續向逾70萬名居民發出通知，警告他們可能因聯邦白卡制度大幅改變而失去醫療保險。(美聯社)

白卡新規10/1上路 伊州「合法身分非公民」首波失保障

2026-09-14 13:25
青少年時期就夢想投身執法工作的摩爾，得知即將遭到移民和海關執法局(ICE)辭退之後開槍自殺。示意圖（路透）

38歲新進幹員得知即將被ICE辭退而舉槍自殺

2026-09-15 10:01
「怡顆莓」(Driscoll's)。(取自Wikimedia Commons@Willis Lam)

Driscoll's把藍莓引進中國 栽種祕訣就被偷

2026-09-15 08:32

超人氣

更多 >
「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次
南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感

南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感
郵輪看病貴？華人就診完 當場付1.7萬元

郵輪看病貴？華人就診完 當場付1.7萬元
公路旅行想買水果卻撲空 華人走進小鎮驚見「另一個美國」

公路旅行想買水果卻撲空 華人走進小鎮驚見「另一個美國」
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯