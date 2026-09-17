曾用獨立ATM提款？Visa、萬事達賠1.67億元和解 快申請
Visa與萬事達卡(Mastercard)的持卡人，有機會分到一筆1.675億美元的自動提款機(ATM)和解金。
Visa與萬事達兩大支付網路已同意，合計支付1.675億美元和解一起集體訴訟。原告指控，持卡人在獨立ATM(即非銀行或金融機構自有的機台)提領現金時，被收取過高的使用費。
持卡人在非本行ATM提款時，通常須支付額外附加費，也就是「使用費」，Visa、萬事達等支付網路負責促成交易，並把該台ATM連結到持卡人的發卡銀行。
原告主張，Visa與萬事達規定同一台ATM不管插的是哪個支付網路的卡，都收取相同的使用費，但這樣一來ATM業者就少了「降價搶客戶」的誘因，等於變相聯合維持高價，違反了聯邦與州反托拉斯法。
Visa與萬事達否認有違法行為，但同意和解，Visa將支付8877.5萬美元，萬事達支付7872.5萬美元。
符合資格者可依各自申報的合格附加費交易筆數，分配淨和解金。
凡在2007年10月24日至2026年8月14日期間，曾在美國境內的獨立ATM提領現金並被收取使用費、且銀行未全額退還者，均可提出申請。申請截止日為2027年2月10日，可上網或郵寄辦理，網址：NonbankATMSurchargeSettlement.com。
法院將於2027年2月17日舉行最終核准聽證會。若獲核准且無人上訴，和解款預計於約6個月內發放，確切時間與金額，須視最後申請人數而定。
原告指控，兩大支付網路規定獨立ATM對不同卡別收取相同使用費，讓業者缺乏降價競爭誘因，等同維持高價並違反反托拉斯法。 凡在2007年10月24日至2026年8月14日期間，於美國境內獨立ATM提款且被收取使用費、又未獲銀行全額退還者，都可能符合申請資格。 和解金將依各申請人申報的合格附加費交易筆數分配，申請截止日為2027年2月10日，法院預定於2027年2月17日舉行最終核准聽證。
精華 FAQ
原告指控，兩大支付網路規定獨立ATM對不同卡別收取相同使用費，讓業者缺乏降價競爭誘因，等同維持高價並違反反托拉斯法。
凡在2007年10月24日至2026年8月14日期間，於美國境內獨立ATM提款且被收取使用費、又未獲銀行全額退還者，都可能符合申請資格。
和解金將依各申請人申報的合格附加費交易筆數分配，申請截止日為2027年2月10日，法院預定於2027年2月17日舉行最終核准聽證。
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