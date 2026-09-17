曾用獨立ATM提款？Visa、萬事達賠1.67億元和解 快申請

Visa與萬事達兩大支付網路同意支付1.675億美元，和解一宗關於獨立ATM提款的集體訴訟。(美聯社)

Visa 與萬事達卡 (Mastercard)的持卡人，有機會分到一筆1.675億美元的自動提款機(ATM)和解金。

Visa與萬事達兩大支付網路已同意，合計支付1.675億美元和解一起集體訴訟。原告指控，持卡人在獨立ATM(即非銀行或金融機構自有的機台)提領現金時，被收取過高的使用費。

持卡人在非本行ATM提款時，通常須支付額外附加費，也就是「使用費」，Visa、萬事達等支付網路負責促成交易，並把該台ATM連結到持卡人的發卡銀行。

原告主張，Visa與萬事達規定同一台ATM不管插的是哪個支付網路的卡，都收取相同的使用費，但這樣一來ATM業者就少了「降價搶客戶」的誘因，等於變相聯合維持高價，違反了聯邦與州反托拉斯法。

Visa與萬事達否認有違法行為，但同意和解，Visa將支付8877.5萬美元，萬事達支付7872.5萬美元。

符合資格者可依各自申報的合格附加費交易筆數，分配淨和解金。

凡在2007年10月24日至2026年8月14日期間，曾在美國境內的獨立ATM提領現金並被收取使用費、且銀行未全額退還者，均可提出申請。申請截止日為2027年2月10日，可上網或郵寄辦理，網址：NonbankATMSurchargeSettlement.com。

法院將於2027年2月17日舉行最終核准聽證會。若獲核准且無人上訴，和解款預計於約6個月內發放，確切時間與金額，須視最後申請人數而定。