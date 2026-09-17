亞馬遜「加碼」最低時薪衝上20元 這項福利家屬也有分

亞馬遜周三表示，將美國符合資格的全職營運部門員工最低時薪提高1美元，調升至20美元。（美聯社）

據紐約郵報報導，亞馬遜 （Amazon ）周三表示，將美國符合資格的全職營運部門員工最低時薪提高1美元，調升至20美元。同時，這家電子商務與雲端服務巨頭也宣布推出一項新的員工福利。

這項新福利名為「Day 1 Financial」。符合資格的員工及其家人將可終身使用由First Tech Federal Credit Union提供的低成本銀行服務。

亞馬遜表示，將各項福利計入薪酬後，公司員工目前的平均總薪酬已超過每小時32美元。

除了調薪外，亞馬遜目前也提供多項員工福利，包括每周最低僅需支付5美元的醫療保險 、免費Prime會員資格，以及預付式教育計畫等。

此次調薪後，亞馬遜美國符合資格的全職營運部門員工最低時薪將達20美元，與部分大型零售業者的起薪水準相當。

根據各公司網站公布的資料，沃爾瑪（Walmart）美國員工的起薪為每小時14美元，Target 的最低時薪則為15美元。

此外，根據好市多（Costco）的年度報告，該公司去年已將入門級員工的最低工資提高至每小時20美元。