川習會前 美國返還中國58件文物與化石

中國文旅部副部長、國家文物局局長饒權（右），與美國國土安全調查局助理局長馬約拉爾簽署交接證書。圖／中國駐美國大使館微信公眾號

川習會 前夕，中國駐美大使館當地時間16日舉辦文物返還交接儀式，中方接收從美國國土安全調查局「文化財產、藝術品與古物項目組」返還的58件文物藝術品和古生物化石。中國駐美大使謝鋒 表示，這是落實川習北京會晤共識，證明美中合作可辦成許多事。

中國國家主席習近平 下周可望訪問美國，並與美國總統川普會面。在此會面前夕，美國返還中國58件文物與古生物化石，為美中元首會晤創造氛圍。

據中國駐美大使網站消息，謝鋒表示，此次文物返還是中美落實兩國元首北京會晤共識、踐行建設性戰略穩定關係新定位的可視化成果，體現了雙方對歷史的負責，為各國樹立了積極示範，再次證明中美合作可以辦成許多大事、實事、好事。

中國文化和旅遊部副部長、國家文物局局長饒權，美國國土安全調查局助理局長馬約拉爾(Ricardo Mayoral)分別致辭並簽署交接證書。

饒權表示，這次返還合作是中美在文化遺產領域落實兩國元首北京會晤共識的最新成果，也是兩國政府部門依據關於限制中國文物非法入境美國的政府間諒解備忘錄開展的重要合作，將進一步促進中美人文交流。