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微軟AI負責人：缺乏防護恐出現「矽基物種」與人類競爭

編譯羅方妤／即時報導
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微軟人工智慧部門執行長蘇雷曼去年10月出席微軟秋季2025Copilot大會。(...
微軟人工智慧部門執行長蘇雷曼去年10月出席微軟秋季2025Copilot大會。(美聯社)

英國BBC報導，微軟人工智慧（AI）部門執行長蘇雷曼（Mustafa Suleyman）表示，如果AI缺乏足夠防護措施，未來可能出現一種新的「矽基物種」（silicon species）與人類競爭。蘇雷曼表示，Anthropic公司將人工智慧視為人類的做法是「錯誤的」，這可能會創造出人類無法控制的科技。

蘇雷曼17日接受BBC「今日」節目採訪時說，人們對AI感到憂心是「正確的」，但「我們有非常實際的做法」控制它。

蘇雷曼的言論呼應近期一系列關於AI潛在風險的嚴厲警告。BBC記者已聯絡Anthropic尋求回應。

蘇雷曼受訪時警告，企業應避免繼續開發能自主設定目標、賺錢及擁有資產的AI系統。他說，這將意味著「實際上孕育出一個全新的矽基物種」，這個物種「無疑會與我們爭奪資源，無論它有多麼關心人類、多麼愛我們」。

蘇雷曼本周受訪前發表了一篇文章，質疑Anthropic訓練其AI模型Claude的方法，儘管他稱讚該公司執行長阿莫戴及其團隊是「理智、誠實的人」。

蘇雷曼在文中批評，Anthropic教導其AI模型Claude具備人類般的特質，這種作法被稱為擬人化，會讓人覺得Claude彷彿擁有欲望、價值觀和自我意識。他警告，科技公司如果將AI科技視為人類，將面臨創造出「無法控制」之物的風險。

他寫道：「AI沒有意識。它們不會感受、體驗或痛苦。它們沒有天生的偏好或潛在的動機。它們只是完整序列引擎，內部是空洞的，旨在聽從指令並達成人類所設定的目標。」

蘇雷曼說，AI系統的訓練和評估方式透明度需要提高，這包括獨立審查AI行為及用更強大的工具偵測和控制AI科技。

關於人工智慧應該擁有多少自主權的問題，正在業界引發分歧。蘇雷曼呼籲實現「對齊」（alignment），創造出必須「服從」人類的科技。所謂「對齊」，是指將人類道德理念與原則植入AI領域的研究，目標是讓AI發展方向不脫離人類的價值觀。

蘇雷曼表示：「好消息是，只要是人類，都會有極為強烈的共同利益，去確保我們打造且在全球各國使用的系統，都是安全、可控且服從人類。」

精華 FAQ

  • 他指的是若AI被賦予自主設定目標、賺錢與擁有資產的能力，可能形成一種近似新物種的存在，這種系統會與人類爭奪資源，甚至脫離人類控制。

  • 蘇雷曼認為AI沒有意識、感受或天生動機，只是執行指令的系統；若過度擬人化，會讓企業誤以為它有自我意志，進而增加失控風險。

  • 他主張提高訓練與評估透明度，接受獨立審查，並以更強工具監測和控制AI，同時推動對齊研究，讓AI在設計上必須服從人類價值與指令。

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