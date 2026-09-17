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德州夫妻遠距工作 花86萬赴華盛頓州建造1客製化住宅

記者顏伶如／即時報導
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圖為建造房屋示意圖。（美聯社）
圖為建造房屋示意圖。（美聯社）

華爾街日報17日報導，夫妻都遠距上班的33歲會計師法爾科納(Phillip Falconer)與31歲製造公司銷售艾莉克莎(Alexa Falconer)原本住在德州，幾年前到華盛頓州溫納奇山谷(Wenatchee Valley)度假時，看到一塊有著優美風景的40英畝土地求售。從來不曾擁有房子的他們，一直希望生活在美國西北部太平洋沿岸，2022年以12萬5000元買下位於華州沃特維爾(Waterville)的這塊土地，耗資86萬1000元、有兩間臥室的客製現代化住宅今年4月完工，花費完全控制在原本估計的100萬元之內。

法爾科納說：「我一直以為自建房屋只有非常有錢的人才辦得到，但我們也做到了。」

法爾科納向建築師提供一份清單，說明希望1176平方呎住家包括下沉式客廳(sunken living room)、能夠觀看周圍田野玄武岩巨石的許多窗戶等項目。至於風格、建材則沒有特別要求。

華州利文沃斯(Leavenworth)Syndicate Smith建築事務所建築師布赫(Steven Booher)表示，法爾科納夫妻的信任以及彈性，讓這個房屋建案得以成功。

房子融入巨石遍布地貌的設計，讓法爾科納夫妻非常滿意。法爾科納說：「我們的房子好像這裡的另一塊大石頭。」

布赫投入大量時間勘察法爾科納夫妻買下的土地，尋找巨石最少的地點蓋房子。為了避免整地時遇到巨石需要出動爆破小組將岩石炸開，法爾科納夫妻準備了9萬元預備金，所幸後來不必動用。

布赫把房屋設計為兩層，在不增加成本的情況下更有效率使用面積，採用非落地式大型窗戶，節省玻璃用量的同時，更讓景觀呈現變得更有戲劇張力。

法爾科納希望房屋外牆使用金屬以便防火，布赫最初想要使用鋅金屬板，但由於費用高達17萬5000元，後來改為使用只有一半花費但能模仿鋅板外觀的波浪金屬板。

布赫說，如今建材產品琳瑯滿目，通常很容易找到便宜的替代材料，「祕訣在於透過替代品達到相同的效果，不必執著於特定材料或外觀」。

法爾科納夫妻希望在西雅圖附近再建一棟房子，把沃特維爾的新家做為周末住所及度假屋。法爾科納表示，在蓋房子過程中非常開心，非常有趣。

精華 FAQ

  • 他們都是遠距上班，幾年前到溫納奇山谷度假時愛上當地景色，後來買下沃特維爾40英畝土地，想在太平洋西北部擁有自己的房子。

  • 夫妻在2022年以12萬5000元買地，房屋本身耗資86萬1000元，整體花費仍控制在原先估計的100萬元以內，並於今年4月完工。

  • 建築師先勘察地形避開巨石，採兩層設計提升空間效率，並以非落地大窗減少玻璃用量；外牆改用較便宜的波浪金屬板取代鋅板，成功省下成本。

華爾街 德州 華盛頓州

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