房貸利率上看7% 地產仲介對賣家的建議與5年前大不同

房貸利率連續第五年接近7%。示意圖（美聯社）

華爾街日報17日報導，房貸利率 連續第五年接近7%，房地產 仲介對賣房屋主提供的建議，跟五年前已大不相同。賣家不能指望迅速成交，買家常常直接放棄要價過高、狀況欠佳的房子，房產經紀人呼籲賣家避免開價過高，要考慮給予買方適度讓步，對房子進行小規模修繕，或者考慮出租房子。

報導指出，高利率讓想要買房的民眾卻步，房屋銷售趨於冷卻，上個月成屋銷售降到一年多以來的最低水準。大多數賣家不能指望很快成交，不過房地產買賣仍有地點、價格等差異，豪宅市場有較多手握現金的買家，依然維持競爭力。相較之下，中端市場、首購族買家對於利率較為敏感。

華盛頓州史蒂文斯湖(Lake Stevens)Redfin房產仲介范妮莎‧萊姆巴克(Vanessa Leimback)表示：「如今賣家犯下的最大錯誤，就是認為自己房子比市場行情更好。」

她表示，五年前，買家爭相搶著較少的房源時，賣家開價較為大膽，但如今即使擁有整條街上最棒的房子，也不代表買家願意全額支付開價。

在紐約的佳士得國際地產(Christie's International Real Estate)房產仲介科瓦爾丘克(Bill Kowalczuk)表示，跟合作賣家的建議是，不要因為買方出價包含某種讓步就直接拒絕。

科瓦爾丘克舉例說，曾經代表一名買家洽詢位於新澤西州澤西市(Jersey City)掛牌價37萬9000元的一棟房子，買家打算出價37萬元，但他建議出價38萬5000元並支付20%頭期款，同時要求1萬2320元賣家補貼(seller contribution)，好讓原本7%的房貸利率能夠降低，後來買賣順利成交。利用賣家補貼來買降利率，每月可為買家節省大約123元房貸支出。

道格拉斯地產公司(Douglas Elliman)邁阿密經紀人萬德斯(Chris Wands)表示，隨著房貸利率提高，買家在完成過戶之後，剩下現金相當有限。他說，在佛羅里達州南部，保險費用、稅金、水災風險、社區住戶協會(HOA)費用以及某些特別評估費，都讓買家感到吃不消，如果買家要承擔檢查過程中的某些維修項目，恐將打亂預算計畫。

他說，五年前，賣家可以拒絕修繕，寄望於潛在買家的後補出價(backup offer)，但現在賣家提供合理修繕額度(credit)或解決問題則是值得的，「最近我看到一筆買房交易，就因為檢驗報告有大約4萬元的修繕費而破局」。

波克夏家庭服務公司(Berkshire Hathaway HomeServices)克里夫蘭經紀人艾莉·卡爾(Allie Carr)表示，利率如此高，賣家應考慮適度折扣。她說，年初還負擔得起60萬元房屋的某些買家，現在紛紛考慮把預算壓到50萬左右。