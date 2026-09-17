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最慘屋主 霸屋噩夢催生伊州新法 房屋收回已毀被迫法拍

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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Shermaine Powell-Gillard與男友非法占房，去年遭警察逮捕。...
Shermaine Powell-Gillard與男友非法占房，去年遭警察逮捕。(芝警局)

芝加哥一對夫婦先前為趕走非法占據南區房產的「霸屋者」奔走數月，不僅無法正常使用或出售自己的房子，取回後更發現屋內遭嚴重破壞，還得自掏腰包修繕；期間因財務壓力積欠房貸，如今竟收到法拍通知，恐怕連自己的房子都保不住。諷刺的是，這對夫婦的遭遇還曾促成伊利諾州修改法律，讓其他屋主更容易趕走非法占屋者。

Marcia Lee與丈夫Carlon Lee先前指控，Shermaine Powell-Gillard與男友非法占據他們的房屋。ABC7芝加哥電視台去年報導此事後，Powell-Gillard遭警方逮捕，之後承認竊盜罪，被判24個月緩刑及50小時社區服務。

李姓夫婦最終取回房產，但Marcia表示，惡夢並未結束。「我們終於把她趕出去後，才發現她把房子破壞得一塌糊塗。」

由於房屋遭占據期間已積欠房貸，加上取回房屋後還得花錢修繕，準備重新上市出售，夫婦倆的財務壓力持續惡化，如今更收到房貸法拍通知。

Marcia表示，修繕期間她每周都與貸款公司代表聯繫，也清楚告知因房屋受損需要維修，房貸付款可能延遲。對方當時要她隨時回報情況，並表示會盡力協助，因此她原本相信貸款公司願意給予緩衝，不料法拍程序仍持續進行。

「這讓我晚上根本睡不著。」她說，目前正與房貸公司交涉，希望能把積欠款項延至貸款後期償還，「我不是要求免除欠款，只希望他們願意和我合作。」

這起霸屋糾紛也成為推動伊州修法的案例之一。該針對「霸屋者／非法占屋者」的法案，州長普立茲克於去年7月21日簽署，並於今年1月1日生效，新法賦予執法人員更大權力，只要屋主能證明對房產的合法權利，警方即可將非法占住者移出房屋，不必再讓屋主經歷漫長的驅逐程序。

Marcia表示，她與其他屋主的遭遇協助促成修法，雖然欣慰新法今後能保護更多房主，但法律無法彌補她一家已承受的財務損失與壓力。

如今為了保住房屋，Marcia表示準備申請破產，因為她認為這可能是目前阻止房屋遭法拍的唯一選擇。

精華 FAQ

  • 因房屋被霸占期間已累積房貸欠款，取回後又得自費修繕嚴重破壞，財務壓力持續惡化，最後收到法拍通知，房子可能保不住。

  • 被指占屋的Shermaine Powell-Gillard遭警方逮捕後，承認竊盜罪，法院判處24個月緩刑與50小時社區服務，案件才告一段落。

  • 新法於今年1月1日生效，讓警方在屋主證明合法權利後，可直接將非法占住者移出，不必再讓屋主歷經漫長驅逐程序。

芝加哥 伊利諾州 伊州

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