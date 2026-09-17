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近十年450萬人從墨邊境入境 中國移民多落腳這2城

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

記者顏伶如／即時報導
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2023年移民越過格蘭河(Rio Grande)從墨西哥進入美國後，在德州等候美...
2023年移民越過格蘭河(Rio Grande)從墨西哥進入美國後，在德州等候美國邊境巡邏隊處理。(美聯社資料照)

美聯社援引資訊自由法(Freedom of Information Act)取得聯邦資料顯示，2018年10月至2025年7月之間，累計450萬人從美墨邊境入境美國，合法與非法入境都包括在內；根據移民入境後提供給海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)的聯絡地址，佛羅里達州是最多移民首選落腳處，來自中國的移民主要選擇紐約市、洛杉磯

美聯社17日報導，美國因為史無前例的大量移民從邊境湧入而改變，數據顯示來自150多個國家的數百萬人抵達美國，讓美國移民人口達到歷史高峰。

入境美國之後，某些移民前往長年吸引外來人口的大城市，例如紐約、邁阿密等，但越來越多人則選擇移民基礎較不發達的小型城市。印地安納州埃爾克哈特(Elkhart)、田納西州諾斯維爾(Knoxville)、堪薩斯州道奇市(Dodge City)等，從街道、社區到整座城市，都因移民湧入而變得不一樣。

多年以來，從美墨邊境入境的絕大多數移民來自墨西哥，但近十年間入境潮卻出現以往並不多見的印度、厄瓜多、迦納公民。

根據統計，光是在一年期間，美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)就查緝到來自174個國家的移民，與早年幾乎全部都是墨西哥公民、中美洲國家公民的狀況截然不同。

美聯社報導，雖然必須如實申報才能在移民法庭繼續處理案件並獲得工作許可，但某些移民後來可能沒有前往提供給CBP的地址，或在自願或非自願的情況下已經離開美國。

費城、辛辛那提等城市都吸引來自全球幾大洲的移民，社群媒體發展與新移民路徑的出現，是美國爆發邊境湧入潮的關鍵因素。以辛辛那提為例，大量來自西非、烏茲別克、印度的移民便前往落腳。

紀錄顯示，紐約市皇后區出現來自25個國家的大量人口，來自五個國家的移民人口超過7000人：厄瓜多、中國、哥倫比亞、委內瑞拉、印度。

前往費城的移民當中，來自11個國家的移民超過1000人，其中以巴西、海地、多明尼加公民最多，俄羅斯、委內瑞拉也榜上有名。費城都會區有超過1000名喬治亞共和國移民。

古巴移民當中，填寫資料最常出現的十個郵地區號有九個在佛州，哥倫比亞移民最常前往丹佛郊區的奧羅拉(Aurora)，秘魯移民的首選是新澤西州派特森(Paterson)。中國移民主要流向紐約，尤其是皇后區與布魯克林區，以及洛杉磯某些社區。

精華 FAQ

  • 美聯社援引聯邦資料指出，2018年10月至2025年7月間，累計有450萬人從美墨邊境入境美國，且合法與非法入境都包含在統計內。

  • 依移民入境後提供給CBP的聯絡地址來看，佛羅里達州是最多人的首選落腳處；此外，紐約市、洛杉磯等大城市，以及部分中小城市也吸引大量新移民。

  • 報導指出，中國移民主要流向紐約，特別是皇后區與布魯克林區，同時也有不少人前往洛杉磯的某些社區落腳。

移民 洛杉磯 佛羅里達州

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