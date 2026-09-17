AI讓敵人更容易發動攻擊 國防部老舊網路出現國安風險

人工智慧（AI） 讓敵人更容易發動具有高度破壞力的「零日」（zero-day）駭客攻擊。（路透）

華盛頓郵報 17日報導，人工智慧(AI)讓敵人更容易發動具有高度破壞力的「零日」(zero-day)駭客攻擊，五角大廈 老舊網路的國家安全風險因此增加十倍。

「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)國防與國家安全計畫主任霍洛維茲(Michael C. Horowitz)說：「這已經變成相當迫切的優先事項。」他說，風險在於對手獲得更強大的能力來破壞美國資訊網絡，進而掌握美軍數據，危害美國國家安全。

報導指出，AI能力日漸增強，越來越能找出五角大廈數位系統的低階弱點，進而發動嚴重駭入事件，國家安全恐受影響。五角大廈首席網路防禦官員說，AI崛起的時空背景下，國防部 網路安全漏洞風險增加十倍。

陸軍網路防禦司令部負責人史坦頓(Paul Stanton)上周在華府的「比靈頓網路安全高峰會議」(Billington CyberSecurity Summit)表示：「我們延後且推遲系統維保養與維護，恐讓我們面臨危險。」他說：「不能再繼續下去了。」

網路安全專家表示，五角大廈在因應AI網路攻擊方面出現漏洞，意味著美國國安機構面臨迫切威脅，這個問題跟華府政壇熱烈討論的存在危機相比，其實更加緊迫；國防部老舊過時的系統，多年來遭到忽視及維修資金不足的困難，需要大量時間才能修復，在AI快速發展的情況下，美國國防受到網路攻擊明顯存在風險。

人工智慧代理(A.I. agents)的興起，讓科技公司難以控制、追蹤旗下技術的使用方式。

人工智慧新創公司Anthropic上周發表報告指出，惡意份子與美國敵對勢力企圖把技術用在軍事行動、偵察以及武器開發等方面。

報告指出，葉門叛軍被發現使用Anthropic的Claude程式碼工具，試圖為彈道飛彈編寫導引軟體。疑似馬利國家情報局的一名顧問則使用Claude試圖建立國內監控計畫。也有伊朗人士利用Claude建立旨在攻擊美國海軍的目標組合套裝。

史坦頓峰會上便指出，對手有無數方式能使用AI代理，「複雜程度讓人難以置信」。他指出，由於某些因素，美國國防官員過去30年來並沒有把網路、數據列入武器系統的戰備環境。