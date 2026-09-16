歐巴馬愛犬Sunny離世 深情憶13年的忠誠與陪伴

前總統歐巴馬和愛犬在東廂柱廊賽跑。（路透）

據紐約郵報報導，前第一家庭愛犬Sunny已離世。陪伴她多年的主人、前美國總統歐巴馬 （Barack Obama）於周三宣布這項消息，Sunny享年13歲。

這位美國第44任總統在 X 上發文，形容這隻葡萄牙 水犬是「一股自然力量」。Sunny喜歡陪伴歐巴馬的兩個女兒，也喜歡在白宮南草坪上奔跑。

歐巴馬一家於2013年收養了出生於密西根州 的Sunny。四年前，當時仍在任的歐巴馬為了履行對女兒瑪麗亞（Malia）與莎夏（Sasha）的承諾，將另一隻葡萄牙水犬Bo帶進家庭。

「她很愛兩個女兒，即使她們有時會在她午睡時打擾她。」歐巴馬寫道，「她也很喜歡我們的工作團隊，經常跟在他們身邊，彷彿自己也在幫忙工作。」

前總統也回憶起Sunny與Bo之間「極其保護彼此」的深厚感情。他表示，Sunny很清楚Bo有時不像她一樣保持警覺與專注。

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年長的那隻歐巴馬家愛犬Bo已於2021年5月離世。

歐巴馬還提到，Sunny 比起狗狗更喜歡「人」。她喝水時「聲音很大又很邋遢」，而且「盡管是一隻葡萄牙水犬，卻討厭把自己弄濕」。

Sunny在白宮的生活也並非一直平靜無事。

2013年的一場節慶裝飾參觀活動中，Sunny因為過度興奮，將當時年僅兩歲的小朋友撞倒。

2017年1月、歐巴馬一家離開白宮前幾天，Sunny也曾咬傷第一家庭一名18歲朋友的臉。當時對方伸手試圖撫摸 Sunny，但她並不歡迎這個舉動，最終造成一道需要縫針的傷口。

盡管發生過這些意外，Sunny和Bo依然深受美國民眾喜愛。

「每個人都想看看牠們，還想和牠們拍照，」時任第一夫人米雪兒・歐巴馬（Michelle Obama）在2016年5月接受美聯社訪問時表示。「每個月初我都會收到一份備忘錄，上面列出大家希望牠們出席的活動，而我必須批准牠們是否參加。」

這兩隻「第一寵物」曾在白宮每年舉辦的復活節滾彩蛋活動中為民眾帶來歡樂，也曾迎接遊客、為受傷的軍人打氣，並跟隨第一夫人探訪住院兒童。

兩隻狗在民眾間受到的關注如此之高，以至於2016年1月，當局逮捕了一名來自北達科他州的男子。這名男子聲稱自己來到華盛頓，是為了綁架其中一隻狗。

2016年，米雪兒曾透露，Sunny相較於Bo有著「更調皮的一面」。她當時告訴美聯社，「你知道她有時會做什麼嗎？她會離開廚房，偷偷跑到白宮另一頭去大便。」

不過，巴拉克・歐巴馬在周三的訊息最後寫道，「但對我們這個家庭而言，她幾乎就是完美的。13年來，她一直陪伴在我們身邊，始終忠誠、始終溫柔，也永遠準備好迎接冒險。直到生命最後一刻，她依然充滿活力、美麗動人。我們會非常、非常想念她，也想像著她現在已經和她的哥哥Bo在一起，確保他一切安好。」