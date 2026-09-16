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歐巴馬愛犬Sunny離世 深情憶13年的忠誠與陪伴

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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前總統歐巴馬和愛犬在東廂柱廊賽跑。（路透）
前總統歐巴馬和愛犬在東廂柱廊賽跑。（路透）

據紐約郵報報導，前第一家庭愛犬Sunny已離世。陪伴她多年的主人、前美國總統歐巴馬（Barack Obama）於周三宣布這項消息，Sunny享年13歲。

這位美國第44任總統在 X 上發文，形容這隻葡萄牙水犬是「一股自然力量」。Sunny喜歡陪伴歐巴馬的兩個女兒，也喜歡在白宮南草坪上奔跑。

歐巴馬一家於2013年收養了出生於密西根州的Sunny。四年前，當時仍在任的歐巴馬為了履行對女兒瑪麗亞（Malia）與莎夏（Sasha）的承諾，將另一隻葡萄牙水犬Bo帶進家庭。

「她很愛兩個女兒，即使她們有時會在她午睡時打擾她。」歐巴馬寫道，「她也很喜歡我們的工作團隊，經常跟在他們身邊，彷彿自己也在幫忙工作。」

前總統也回憶起Sunny與Bo之間「極其保護彼此」的深厚感情。他表示，Sunny很清楚Bo有時不像她一樣保持警覺與專注。

▲ 來源：Instagram＠barackobama（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

年長的那隻歐巴馬家愛犬Bo已於2021年5月離世。

歐巴馬還提到，Sunny 比起狗狗更喜歡「人」。她喝水時「聲音很大又很邋遢」，而且「盡管是一隻葡萄牙水犬，卻討厭把自己弄濕」。

Sunny在白宮的生活也並非一直平靜無事。

2013年的一場節慶裝飾參觀活動中，Sunny因為過度興奮，將當時年僅兩歲的小朋友撞倒。

2017年1月、歐巴馬一家離開白宮前幾天，Sunny也曾咬傷第一家庭一名18歲朋友的臉。當時對方伸手試圖撫摸 Sunny，但她並不歡迎這個舉動，最終造成一道需要縫針的傷口。

盡管發生過這些意外，Sunny和Bo依然深受美國民眾喜愛。

「每個人都想看看牠們，還想和牠們拍照，」時任第一夫人米雪兒・歐巴馬（Michelle Obama）在2016年5月接受美聯社訪問時表示。「每個月初我都會收到一份備忘錄，上面列出大家希望牠們出席的活動，而我必須批准牠們是否參加。」

這兩隻「第一寵物」曾在白宮每年舉辦的復活節滾彩蛋活動中為民眾帶來歡樂，也曾迎接遊客、為受傷的軍人打氣，並跟隨第一夫人探訪住院兒童。

兩隻狗在民眾間受到的關注如此之高，以至於2016年1月，當局逮捕了一名來自北達科他州的男子。這名男子聲稱自己來到華盛頓，是為了綁架其中一隻狗。

2016年，米雪兒曾透露，Sunny相較於Bo有著「更調皮的一面」。她當時告訴美聯社，「你知道她有時會做什麼嗎？她會離開廚房，偷偷跑到白宮另一頭去大便。」

不過，巴拉克・歐巴馬在周三的訊息最後寫道，「但對我們這個家庭而言，她幾乎就是完美的。13年來，她一直陪伴在我們身邊，始終忠誠、始終溫柔，也永遠準備好迎接冒險。直到生命最後一刻，她依然充滿活力、美麗動人。我們會非常、非常想念她，也想像著她現在已經和她的哥哥Bo在一起，確保他一切安好。」

精華 FAQ

  • 歐巴馬在 X 上宣布，前第一家庭愛犬Sunny已經離世，享年13歲。他以深情文字回憶牠多年來的陪伴，強調牠對家人始終忠誠、溫柔且充滿活力。

  • 文章提到，Sunny很喜歡歐巴馬的兩個女兒，也常陪伴工作團隊，像是在一起工作。她愛人勝過愛狗，喝水聲音大且很邋遢，還討厭把自己弄濕。

  • Sunny曾在 2013 年撞倒一名 2 歲孩童，也在 2017 年咬傷一名 18 歲朋友的臉，需要縫針。不過她與Bo仍深受民眾喜愛，常出席活動和探訪。

歐巴馬 密西根州 葡萄牙

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