2元電腦選號彩券中10.4億 伊州幸運兒現身領獎

伊利諾州彩券局局長梅斯(Harold Mays，左)與芝加哥兌獎中心經理克羅薩斯(Amanda Crosas，右)，手持象徵8月12日開出10.4億元威力球(Powerball)頭獎的巨型支票。(伊州彩劵局)

只花2元買一張威力球(Powerball)彩券 ，竟然中了10.4億元頭獎。伊利諾州 彩券局與威力球官方15日宣布，8月12日開出的10.4億元巨額頭獎，神秘得主在等待一個多月後終於現身領獎，但選擇依法隱藏身分。

這張幸運彩券8月12日開獎時，五個白球號碼及威力球號碼全部命中，一舉抱走10.4億元。這也是美國彩券史上第15次頭獎累積至10億元以上。

伊州 法律允許25萬元以上彩券得主選擇匿名，因此彩券局並未公布這名幸運兒的姓名、性別、年齡、職業或居住地。

得主透露，得知中獎時第一反應是不敢相信，還打電話請家人幫忙確認。「即使已經領獎，我仍在消化這個消息。」得主表示，從難以置信、震驚到無比興奮，至今仍經歷著中了10億元頭獎帶來的各種情緒。

更令人難以置信的是，得主並未大量投注，而只是選擇電腦自動選號(Quick Pick)，花2元購買一注號碼。

「我從來沒有想過，花2元竟然會帶來10.4億元頭獎。」得主說，「這真的是一份祝福，我非常感激這個意想不到、非比尋常的機會。」

伊州彩券芝加哥兌獎中心經理克羅薩斯(Amanda Crosas)協助處理這次領獎程序。她表示，自己處理彩券兌獎已有八年，接觸過許多幸運得主，但10億元等級的頭獎仍極為罕見。

「等待將近一個月後，終於看到這筆歷史性獎金被領走，令人非常興奮。」克羅薩斯說。

10.4億元為選擇分期領取的名目獎金，得主最後選擇一次領取4億5050萬元現金(稅前)。根據USA Mega依2026年稅率估算，扣除聯邦及伊州所得稅後，得主最終可能留下約2億6160萬元。

伊州彩券規定，得主可在開獎日起12個月內領獎，但若要選擇一次領取現金，必須在60天內提出。

售出頭獎彩券的Hy-Vee & Fresh也因而獲得伊州彩券局50萬元獎金。

伊州彩券局表示，這波威力球頭獎累積期間，伊州玩家共購買超過5380萬元彩券，為全州公共教育創造2600萬元收入；另有超過96萬5000張彩券中得非頭獎獎項，合計獎金近800萬元，零售商則取得250萬元佣金及獎勵。

伊州彩券局長梅斯(Harold Mays)表示，10億元等級頭獎極為罕見，很高興看到伊州史上第二大彩券獎金由幸運得主領走。此外，這名得主也在領獎前花費數周時間，與法律及財務顧問討論如何處理這筆足以改變人生的巨額財富。