司法部指控克里姆林宮企圖在華府刺殺1名知名異議人士

圖為聯邦調查局（FBI）徽章。（路透）

司法部 15日晚間公布起訴書，指控五名被告在克里姆林宮指使之下，今夏企圖在華府 刺殺一名俄羅斯 知名異議人士，遭到密謀資助恐怖主義的罪名起訴。起訴書中並未公布遭到鎖定的異議人士姓名。國家廣播公司(NBC)16日報導，聯邦調查局(FBI)表示暗殺陰謀已被擋下，當未說明具體細節。

起訴書指出，目前仍然在逃的五名被告是旨在全球各地製造破壞與動亂的「全球刺殺網絡」(global assassination network)成員。起訴書指出，俄羅斯情報部門策畫的刺殺行動手段大膽且具攻擊性，而且影響深遠。

司法部表示，至少從2024年以來，這個網絡組織一直向美國公民與外籍人士支付酬勞，換取監視目標人物、執行刺殺行動，同時對認同烏克蘭的歐洲國家民用及軍事基礎設施發動恐怖主義行為。

五名被告包括：綽號「尤里上校」的63歲俄羅斯男子尤里‧赫拉梅夫(Yuri Khrameev)與27歲兒子基里爾·赫拉梅夫(Kirill Khrameev)，同為古巴籍的35歲男子杜魯提(Oemis Romagoza Durruthy)與35歲男子蘇亞雷斯(Yaidel Delgado Suarez)，以及22歲委內瑞拉男子卡斯特羅(Angel Eduardo Castro)。

司法部在起訴書中說，杜魯提住在俄羅斯，在當地古巴僑界當中具有高度影響力，蘇亞雷斯、卡斯特羅也都住在俄羅斯。

五人均面臨密謀資助恐怖主義的罪名起訴，尤里·赫拉梅夫、蘇亞雷斯、卡斯特羅還面臨密謀買凶殺人的起訴罪名。

報導指出，尤里·赫拉梅夫曾任俄羅斯情報機關上校，兒子基里爾·赫拉梅夫則是俄羅斯聯邦安全局(FSB)官員。

聯邦檢察官指出，這個網絡今夏花錢雇用住在紐約布魯克林的一名委內瑞拉公民，承諾以1000元至1500元酬勞，拍攝與遭鎖定人士有關的兩個華府地點。

根據調查，這名委內瑞拉公民執行拍攝任務，但拒絕了蘇亞雷斯、卡斯特羅後來提出以4萬元酬勞幫忙殺人的提議。