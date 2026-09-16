從事臨終關懷的醫護人員：民眾對死亡的最大誤解來自電影

從事安寧療護的醫師、護士以及臨終關懷社工表示，民眾對死亡存有誤解，而最大的誤解則來自電影情節。示意圖（路透）

哈芬登郵報(HuffPost)報導，從事安寧療護(hospice care)的醫師、護士以及臨終關懷社工表示，民眾對死亡存有誤解，而最大的誤解則來自電影情節。流行文化經常把死亡描述為安靜且迅速，閉上雙眼，雙臂交叉於胸前便離開人世，但實際狀況並非如此。

華盛頓州 安寧照護品質經理兼註冊護理師潘妮·史密斯(Penny Smith)說，父親臨終前對身邊護士說「我差不多要走了」，幾分鐘之後便過世，但這種情況的在她自己數十年的護士生涯裡卻非常少見。

史密斯說，死亡通常像是一個過程，臨終者進入一個沒有反應的狀態，身體出現各種狀況，膚色在變，呼吸在變，最終悄然離去。

2020年新冠疫情 封城期間，史密斯開始在TikTok 發布有關在安寧病房工作心得的影片，後來累積64萬名追蹤粉絲。她說，身為安寧護理師，曾經陪伴過許多家庭，家屬看到臨終病人的狀況經常感到不安或害怕，她則安慰家屬「那很正常，我們經常看到這種情形」。

對於民眾對死亡的最大誤解，她在一支TikTok影片中舉例說，當人體正在「關機」時，不想喝水是正常的。她說，家屬經常因為看到臨終患者不想進食而擔心患者會餓死。

她說，已經進入臨終狀態的患者並不需要食物，家屬此時若強迫或勸誘進食，例如說「再吃一口，吃點東西也好」，反而造成壓力。

紐約長老教會艾倫醫院(New York-Presbyterian Allen Hospital)及哥倫比亞大學厄文醫學中心(Columbia University Irving Medical Center)緩和醫療(palliative care)諮詢服務資深社工艾希霍爾茨-赫勒(Frances Eichholz-Heller)表示，家屬經常擔心使用嗎啡和其他鴉片類藥物會加速親人死亡，因此必須向家屬解釋說，如果很快去世是因為本來就屬於臨終狀態，不是因為嗎啡致死，使用嗎啡是為了減輕患者痛苦。

北卡羅來納州安寧療護醫師兼臨終陪伴員(end-of-life doula)塞提(Aditi Sethi)表示，家屬要注意自己的恐懼不安可能造成臨終患者不願分享某些內容。

塞提說，某些臨終患者嘗試向親人訴說體驗，但家屬卻因為不安而迴避，僅用「你不會死，不要亂想」等回應搪塞。塞提指出，感情緊密的親人經常悔恨最多，他們因為太害怕失去親人，以至於無法在親人最需要的臨終時刻在旁陪伴。

相對的，如果家人關係緊張，也無須在最後一刻強求不真實的連結。史密斯說，人際關係是私密感受，如果以前關係不好，並沒有義務要去陪伴臨終者。