在賓州對川普開槍遭擊斃的槍手 遺體火化費由匿名者支付

20歲槍手湯瑪斯‧庫克斯(Thomas Matthew Crooks)被特勤局幹員當場擊斃。（美聯社）

川普 總統2024年7月13日在賓州 巴特勒(Butler)造勢活動遭遇槍手行刺，川普耳部受傷，台下一名男子中彈死亡，另有兩人受傷，20歲槍手湯瑪斯‧庫克斯(Thomas Matthew Crooks)則被特勤局幹員當場擊斃。福斯新聞網15日報導，根據聯邦資料，庫克斯遺體火化費用是由匿名人士支付。

根據福斯數位新聞(Fox Digital News)檢視聯邦文件，巴特勒槍擊 事件發生後，聯邦探員在庫克斯背景調查過程中發現，他在青少年時期沒有朋友，訂購可疑包裹時為了隱瞞身分而使用「鮑勃·杜爾」(Bob Dole)化名。

聯邦機關送交參議院的庫克斯調查檔案內容最初由紐約郵報披露。調查報告指出，庫克斯行刺行動讓家人感到意外。

調查檔案今年3月已交給參議院司法委員會主席葛拉斯理(Chuck Grassley)，川普也已聽取簡報。庫克斯行刺動機迄今成謎。

根據調查檔案，庫克斯的父親馬修‧庫克斯(Matthew Crooks)通常工作到很晚才回家，槍擊案發生後申請提早退休。庫克斯的母親瑪麗‧庫克斯(Mary Crooks)則向工作單位請假，留在家裡處理後續事宜。

馬修接受聯邦調查局(FBI)詢問時說，兒子在整個國中、高中時期都沒有朋友。

聯邦探員在案發隔天便對庫克斯雙親展開偵訊。馬修對調查人員說，兒子雖然跟同學有社交互動，但曾說那些人都不是朋友。

任職心理健康領域的馬修對調查人員表示，並沒有查覺兒子有潛在精神疾病的跡象。他說，兒子是成績全A的優等生，在沒有準備的情況下，第一次考SAT就獲得1400分，但卻擔心上不了大學，因此在九年級、十年級時出現行為改變，變得沉默寡言，很難跟老師溝通。庫克斯一度向家人表示想要從軍並到核子潛艇服役，但家人不確定他是否認真。

根據調查檔案，庫克斯後來再次參加SAT考試，得到1500多分。

家屬律師對調查人員說，案發不久之後，庫克斯遺體很快便火化，火化費用是由一位匿名人士支付。

馬修對調查人員表示，自己的支票帳戶遭駭，被盜刷賭博扣款，導致兒子後來使用化名「鮑勃·杜爾」訂購包裹。