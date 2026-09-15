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他替第一夫人設計就職禮服竟遭死亡威脅 還被罵「納粹」

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。（路透）
美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。（路透）

據雅虎新聞網報導，當第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）於2025年陪同丈夫第二次宣誓就任美國總統時，她穿上了一套海軍藍與白色相間的外套式洋裝。

俐落、銳利的剪裁，幾乎帶著箭頭般的鮮明線條。這套服裝的設計者，是美國設計師利普斯（Adam Lippes）。

這次委託讓利普斯獲得了前所未有的關注，但代價也相當高昂。

「我因為設計這件衣服收到死亡威脅。有人叫我是『同性戀納粹』。有一段時間，我甚至必須聘請保全人員。」

在今天高度政治化的美國，替第一夫人設計服裝，早已不只是時尚工作。

利普斯曾四度為梅蘭妮亞設計服裝，也曾為 Jill Biden 設計過22次。但如今，僅僅因為替梅蘭妮亞設計了就職服裝，他說，外界似乎已經認定他是「某種瘋狂的MAGA共和黨支持者」。

而利普斯自己並不這麼看。「一般而言，我會盡可能把政治排除在自己的工作之外。」

在他看來，問題其實很簡單。「我只是覺得，第一夫人在她丈夫宣誓就職的那一天，就應該穿一位美國設計師的作品。讓她穿一個歐洲品牌，我覺得很不可思議。」

這也正是利普斯對這次合作的理解：與其說這是一場政治表態，不如說是一種對美國時裝的支持。

他對梅蘭妮亞本人的描述，也與外界對這場合作的政治解讀有所不同。

「她一直對我的員工非常好；會送來令人難以置信的禮物和親筆寫的字條，也會寄聖誕卡。真的，在我合作過的所有第一夫人當中，她給予的這些，比任何其他人都多。」

梅蘭妮亞所穿的那套服裝，後來成為利普斯最受矚目的作品之一。

而有趣的是，這並不是利普斯第一次為第一夫人設計服裝。早在梅蘭妮亞之前，他就曾為吉兒．拜登（Jill Biden） 設計過更多作品。只是到了今天，他發現自己很難再把政治與工作完全分開。

然而，這場爭議似乎沒有傷害他的生意。

在紐約時裝週舉辦系列發表會的那一天，現場排起長長的記者隊伍等候入場，媒體評論也相當熱烈。Lippes 看起來依舊從容：戴著金屬細框眼鏡、梳著整齊頭髮的他，更像一位樂觀的教授，而不是一名因政治爭議而陷入困境的設計師。

事實上，他的生意正在快速成長。

如今，他的訂單進展得非常快，其中不少客戶來自德州、佛羅里達州等共和黨勢力較強的地區。他甚至已經在棕櫚灘（Palm Beach）開設店面。

「那裡有點像凡爾賽宮…那些女人一天會換五套衣服。」

接下來，他還準備把這種上城區式的精緻優雅帶到英國。倫敦新店預計將於今年秋季開幕。

利普斯表示，英國目前已經是他的第四大市場，而且客戶群仍在持續成長。

「在這個世界發生這麼多事情的時候，確實有一些人正在，而且是大量地盛裝打扮。」

對利普斯而言，第一夫人的一套衣服，或許只是一次委託；但在當下的美國，它很容易被解讀成政治立場。

精華 FAQ

  • 他為梅蘭妮亞2025年陪同丈夫宣誓就任時的海軍藍與白色外套式洋裝操刀，因是第一夫人就職場合的代表造型而受到高度矚目，也迅速成為媒體與輿論焦點。

  • 他表示自己收到死亡威脅，還被罵成「同性戀納粹」，情況嚴重到一度必須聘請保全人員保護自己，顯示這次合作被外界強烈政治化。

  • 利普斯說生意不但沒受損，反而快速成長，客戶來自德州、佛羅里達等共和黨州，並已在棕櫚灘開店，倫敦新店也預計於今年秋季開幕。

同性戀 納粹 梅蘭妮亞

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