有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

馬斯克和他的母親、78歲的梅耶・馬斯克（Maye Musk）。（路透）

據紐約郵報報導，馬斯克 以「沒有固定住所」聞名。他更喜歡暫住朋友家，或住在簡樸的臨時住所。

他的母親、78歲的梅耶・馬斯克（Maye Musk）透露，其實她自己也早已習慣過著這種「克難」的生活。她從小就在喀拉哈里沙漠露營，甚至直到60歲，仍過著借住朋友家沙發的生活。

當梅耶前往德州 「星際基地（Starbase）」SpaceX 的火箭研發與發射基地，探望馬斯克時，她甚至會睡在車庫裡。「只要有一張沙發，或者地板上有一張床墊，我就沒問題。」梅耶告訴紐約郵報，「睡在地板上，至少頭頂還有屋頂。那就是一種奢侈。」

這種「有什麼就用什麼」的生活態度，也充分體現在她的人生之中：養育三個孩子、以單親媽媽的身分打拼事業，並一步步建立屬於自己的充實人生。她不煽情、不矯揉造作，凡事講求實際。

她將這些人生經歷寫進最新回憶錄「永恆：任何年齡都能重新出發與保持韌性的藝術（Timeless: The Art of Reinvention and Resilience at Any Age）」，由Harper Wave出版，目前已經上市。

在一個愈來愈容易將「受害者心態」視為一種美德的文化裡，梅耶那種咬緊牙關、持續努力打造自己人生的韌性，格外令人耳目一新，尤其對一個完全可以躺在超級遊艇上、喝著鳳梨可樂達（piña colada）的女人而言，更是如此。

「這個世界上有很多人正在受苦，而他們認為自己沒有辦法走出去。」梅耶說，「他們需要專注…你到底要怎麼做，才能走出這個悲慘的處境？」

．為了孩子 她選擇離開婚姻

這個問題，她在30多歲時就不得不面對。梅耶多年來與馬斯克的父親埃羅爾（Errol Musk）結婚。她在書中形容，埃羅爾曾對她施以肢體與情感上的虐待。最終，她選擇離開丈夫，開始努力賺錢養活自己，以及三個孩子，伊隆馬斯克、小兒子金巴爾（Kimbal）和女兒托斯卡（Tosca）。

作為一名先後生活於南非與多倫多的單親媽媽，她同時做著好幾份工作，包括擔任私人營養師、教授營養學，以及從事模特兒工作，只為了養活一家人。

「你可以沒有晚餐，可以不去看電影，可以沒有漂亮衣服，也可以沒有很多東西。」她說，「只要身邊沒有一個很惡劣的人，不停對著你大吼大叫，那就夠了。」

．50歲搬到紐約 事業再次起飛

50歲時，她搬到紐約。她喜歡紐約人「走路快、說話快、思考也快」的生活節奏，而這樣的環境也讓她得以把模特兒事業擺在更重要的位置。

如今已經70多歲的她，完全沒有放慢腳步的打算。

她的模特兒、營養師、演講者，以及社群媒體名人的事業一路「像火箭一樣」起飛。

2022年，她成為「Sports Illustrated Swimsuit」泳裝特刊史上最年長的登上雜誌女性之一，目前也是CoverGirl的代言人。

「我會說，我的70多歲是我人生最棒的時期。」梅耶說，「真的，是我最好的歲月。」

但這也意味著，她必須持續非常努力地工作。

梅耶目前住在紐約市中心，每天早上花四個小時經營自己的社群媒體帳號，同時篩選模特兒工作與演講邀約。

對於像她這樣具有知名度與地位的人來說，這些事情通常會交給一整個團隊處理。

但她沒有團隊，因為她更喜歡親力親為。很明顯地，這種人生態度也深深影響了她的三個孩子。

雖然梅耶一直是一位支持孩子的母親，但面對自己那位思考方式極為「理工腦」的長子，她有時也難免感到有些不知所措。

她回憶，多年前有一天，馬斯克下樓吃早餐時告訴她，他整晚都沒睡，一直在設計火箭。

「那你能回答什麼呢…我沒有什麼專業知識可以提供給他。」她說，「我能提供的，就只有炒蛋。」

不過，她也看得到馬斯克柔軟的一面，以及他對孩子和家人的真心疼愛。

「當他跟孩子們在一起時，其他人都不存在了。他就只是陪著他們玩。」她說，「他真的很討人喜歡。他很幽默。但他真的很聰明。他是個天才。他真的獨一無二，是這個世界上的天才。」

自從她在2019年出版「女人要有自己的計畫：關於冒險、美麗與成功的人生建議（A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success）」後，數百萬人對馬斯克的看法也發生了不同程度的變化。

如今的馬斯克，已經成為一個極具爭議性的政治人物。

極左派活動人士曾威脅要炸毀金巴爾的一家餐廳，也有人稱馬斯克為「納粹」，甚至有人在特斯拉經銷商處砸毀 Tesla汽車。

梅耶對部分報導馬斯克的記者非常不滿。

她說，當她認為某些新聞報導不公平時，甚至會在X上找出相關記者，直接標記他們。

「我會找到那篇報導的記者。我會找到他們的帳號，然後標記他們，告訴他們，『你們真可恥。』」她說，「我很生氣…這讓我感覺好一些。雖然這並沒有阻止他們繼續那樣做。」

．她自己的移民經歷

她在現實生活中，也曾因政治議題與朋友發生爭論。

梅耶回憶，她曾與一名支持「開放邊境」政策的朋友談話。她問對方，「你願意住在沒有合法身分的年輕男性旁邊嗎？」

對方回答，「只要不要住在我附近就好。」

移民問題對梅耶而言尤其具有個人意義，她花了數十年，才終於取得美國公民身分。

雖然她的父親和祖父母都是美國人，而且都出生於美國中西部，但因為梅耶本人出生於加拿大，她曾花了大約 12 年的時間，以簽證身分在美國工作，從事營養師與模特兒工作。

之後，她終於取得綠卡；但又過了五年，她才正式成為美國公民。

「當你拿到公民身分…你真的會哭。」她回憶道，「你真的會非常非常開心。」

．78歲仍然沒有退休的打算

如今，梅耶仍然把全部注意力放在接下來的人生。未來幾周，她將前往香港、奧斯汀、布宜諾斯艾利斯與上海，進行拍攝工作與演講活動。

當人們問她，已經快80歲了，為什麼還要繼續工作時，她總是很快地打消「退休」這個念頭。

梅耶說，「我現在過得非常開心。」