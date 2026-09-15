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法院再擋川普冠名 甘迺迪中心董事會1小時後表決關閉

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法院再擋川普冠名 甘迺迪中心董事會1小時後表決關閉

特派員黃惠玲／即時報導
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從華盛頓紀念碑遠眺甘迺迪表演藝術中心。(美聯社)
從華盛頓紀念碑遠眺甘迺迪表演藝術中心。(美聯社)

聯邦法官15日再次裁定，禁止在甘迺迪表演藝術中心(John F. Kennedy Center for the Performing Arts)建築或園區加上川普總統的名字；約一小時後，該中心董事會依照預訂召開會議，最終表決關閉這座華府地標性表演藝術場館。川普隨後表示，中心將立即關閉整修，並批評冠名官司已浪費超過半年時間，同時稱將對法官裁決提出上訴。

知情人士表示，川普與商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)都參加15日董事會會議。川普目前也是甘迺迪中心董事會主席。

董事會開會前，聯邦地區法院法官庫柏(Christopher Cooper)裁定，禁止董事會在建築或園區加入川普名字，指此舉違反先前法院命令。庫柏指出，沒有國會批准，甘迺迪中心不得為川普或任何其他人設置紀念標誌。

董事會先前曾將川普名字加在甘迺迪名字上方，但庫柏今年5月裁定，只有國會有權批准更改中心名稱。董事會之後架設大型帆布，遮住川普名字，同時也遮去甘迺迪名字的大部分。

不過，董事會並未放棄讓川普名字出現在園區，近期提出多項方案，包括設置「翻修及捐贈基金由唐納．川普總統及川普甘迺迪中心基金監督」，或「感謝川普總統及川普甘迺迪中心基金支持」等字樣。

董事會甚至在提案中表示，如果川普無法獲得「適當認可」，他不太可能為中心亟需的翻修工程提供財務支持。庫柏15日裁決時則批評政府是在「玩文字遊戲」。

川普當天在社媒Truth Social貼出據稱顯示甘迺迪中心鏽蝕及設施惡化的影片，形容這座建築已處於近乎「崩壞」狀態。他並提到日前中心大廳部分天花板掉落事件，強調建築亟需整修。

川普也把整修延誤歸咎於司法爭議，稱「我們已經浪費超過6個月在法院『玩來玩去』。」他並表示將對庫柏禁止冠名的裁決提出上訴。

董事會表決後，川普進一步表示，這項決定意味甘迺迪中心將「立即」關閉，以進行必要修繕與翻新。

甘迺迪中心目前也面臨嚴重財務困境。相關文件顯示，中心財務資源幾近耗盡，可能在數周內面臨無法支付薪資及基本維修費用的情況。

這座以遇刺前總統甘迺迪命名的華府文化地標，如今同時陷入財務危機、建築修繕及川普冠名官司，何時能夠重新開放仍有待後續整修計畫確定。

精華 FAQ

  • 法官認為未經國會批准，甘迺迪中心不得為川普或任何其他人設置紀念標誌，董事會先前的作法已違反先前法院命令，因此再次下達禁止裁定。

  • 約1小時後，董事會表決關閉甘迺迪中心，理由是場館需要立即整修翻新；川普隨後也表示，這代表中心將關閉並進行必要修繕。

  • 除了川普冠名爭議外，中心還面臨嚴重財務困境，文件顯示資源幾近耗盡，可能數周內無法支付薪資與基本維修費用，建築狀況也被指急需翻修。

川普 華府 甘迺迪中心

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