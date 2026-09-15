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挪公款、網交18歲男高中生 喬州最年輕非裔市長遭罷免

挪公款、網交18歲男高中生 喬州最年輕非裔市長遭罷免

世界新聞網王若馨／即時報導
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喬治亞州史斯托克布里奇市長威廉斯遭到罷免。(取自威廉斯競選官網)
喬治亞州史斯托克布里奇市長威廉斯遭到罷免。(取自威廉斯競選官網)

喬治亞州史上最年輕的非裔民選市長威廉斯(Jayden Williams)上任僅10個月即遭罷免，他被指控挪用市政經費，並與一名18歲高中男生互傳性暗示簡訊與影像。

剛滿23歲的威廉斯今年1月就任喬治亞州亨利郡斯托克布里奇(Stockbridge)市長。該市位於亞特蘭大南郊，屬大都會通勤圈。

他在13日遭到市議會彈劾罷免。

福斯新聞亞特蘭大分台報導，他被控以市政採購卡支付逾4000元私人開銷，包括餐廳、衣物、理髮與電影；另花費約2600元汽油，並將公務車作私人使用。

市府職員發現公帑交易異常後，通報管理層與法務單位。

威廉斯作證稱並非故意挪用公款，他說市政卡與他的私人卡外觀相似，後來他已換卡以免混淆，並在事後償還金額。

另有指控指他與一名18歲男性高中生互傳性暗示簡訊與露骨影像。警方報告指出，該生依喬州法律已屬成年人，因此未構成刑事犯罪；不過警方將案件轉交行政審查，釐清市長與這名高中生的往來是否違反市府倫理或青年活動規範。

威廉斯先前聲明表示，他在上任前就認識對方，該生並未參加市府「一日市長」活動，而他認為該活動並非輔導計畫。

他表示：「雙方都是成年人。我在2025年11月30日認識對方，網路聯繫發生在2026年1月宣誓就職之前。」

威廉斯競選時尚在克拉克亞特蘭大大學就讀，當選時年方22歲。他曾說從年輕就關心政治，並以「家族中的歐巴馬」自居。

精華 FAQ

  • 威廉斯被市議會以彈劾方式罷免，主因是遭控挪用市政經費、濫用公務車，並捲入與18歲高中男生互傳性暗示訊息與影像的爭議。

  • 報導指他用市政採購卡支付逾4000元私人開銷，包括餐廳、衣物、理髮與電影，另花約2600元汽油，且把公務車當私家車使用。

  • 警方指出，該名高中生依喬州法律已是成年人，因此不構成刑事犯罪；但相關往來仍被轉交行政審查，釐清是否違反市府倫理或青年活動規範。

非裔 罷免 喬州

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