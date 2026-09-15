童年時期身體吸收的鉛 隨著年齡成長增加失智症風險

擔心成長時期曾有高度鉛暴露的民眾，可以考慮測量血液的鉛濃度。圖為一名護理醫師正為一名學生抽取血液樣本。示意圖（美聯社）

華盛頓郵報 15日報導，童年時期身體吸收的鉛，到了人生下半場可能引發失智症 。擔心成長時期曾有高度鉛暴露的民眾，可以考慮測量血液的鉛濃度。

報導指出，1951年至1980年之間在美國出生的1億2500萬名兒童，成長環境充滿汽車廢氣、油漆碎片與鉛管等，各種鉛暴露進入身體後深藏於腎臟、肝臟、心臟，導致細胞與血管受損，大多數的鉛則偽裝變成鈣，留在骨骼礦物晶格當中。1951年至1980年之間出生的人口當中，超過九成血鉛濃度超過每分升5微克，這個濃度後來被發現跟智商降低、注意力與行為問題、腦容量較小有關。

所幸美國鉛污染已經大幅下降，但並沒有完全消失。如今兒童血鉛濃度比1970 年代測量峰值下降超過96%。

然而，進入體內之後沒有排出的鉛，約70%到95%鎖在骨骼長達數十年之久，彷彿成為定時炸彈。身體把舊骨骼重新塑造為新骨骼的過程裡，鉛就會被釋放到血液裡，造成器官受損。懷孕、哺乳、更年期、缺乏運動會顯著加速這個過程，正常衰老導致骨密度下降時也是。

今年發表於「阿茲海默症 與失智症」(Alzheimer's & Dementia)期刊、經過同儕審查的醫學研究指出，將近30年的紅藍卡(Medicare)數據分析發現，骨骼鉛含量最高者，患失智症的機率是含量最低者的兩倍，患阿茲海默症的機率則為一般人的三倍。

專家指出，民眾可以做的第一步就是居家環境開始，停止任何當前的鉛暴露。

全國超過3400萬戶住宅仍然使用某種含鉛油漆，數量約占全國房屋的四分之一。環保署估計，全國有400萬條鉛管仍為住宅輸水。

古董、進口玩具、首飾、釉面陶器以及某些進口香料、化妝品、傳統藥物等家庭用品可能也都含鉛，有時候自行檢測就能很快得知。

懷疑成長時期曾有高度鉛暴露的民眾，可以考慮測量血液的鉛濃度。

哥倫比亞大學(Columbia University)梅爾曼公共衛生學院(Mailman School of Public Health)醫生兼流行病學家納瓦斯-阿西恩(Ana Navas-Acien)說，如果發現濃度偏高，可使用能與血液中的鉛結合以便排出體外的藥物進行螯合療法(chelation therapy)。