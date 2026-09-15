科技巨頭Oracle新一波裁員 員工早晨6點收到電郵通知

甲骨文公司(Oracle)14日啟動新一波裁員。（美聯社）

「商業內幕」(Business Insider)新聞網站報導，三名受到影響的員工表示，信息管理軟體服務供應商甲骨文 公司(Oracle)14日啟動新一波裁員 。某些員工是在早晨6點接到裁員電郵。

遭到裁撤的員工獲得4周底薪做為資遣費，外加在公司每服務一年便增加一周薪資。

根據「商業內幕」取得員工收到的電郵通知，信上寫道：「經過仔細衡量甲骨文目前的業務需求後，我們決定消除你的職位，以配合更廣泛組織調整。」

電郵寫道：「因此，今天是你最後一個工作日。」

根據公司內部文件，某些團隊計畫裁員比例達到10%以上。

新一波裁員之前，甲骨文公司約有14萬1000名員工。根據政府主管機關文件紀錄，在截至5月31日的會計年度當中，甲骨文公司員工人數減襖了2萬1000人，大約13%。

「商業內幕」上個月便曾報導，甲骨文公司為了資助人工智慧(AI)基礎設施而負債數十億元，已經擬妥新一輪裁員計畫以減少人事支出。

甲骨文今年第一季資本支出為285億，一年前只有85億。2027會計年度資本支出估計在900億元到950億元之間。