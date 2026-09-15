我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官方反內捲 點名美團、抖音、京東、攜程

黑人陳建州驚傳心肌梗塞 台大醫院緊急動刀

科技巨頭Oracle新一波裁員 員工早晨6點收到電郵通知

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
甲骨文公司(Oracle)14日啟動新一波裁員。（美聯社）
甲骨文公司(Oracle)14日啟動新一波裁員。（美聯社）

「商業內幕」(Business Insider)新聞網站報導，三名受到影響的員工表示，信息管理軟體服務供應商甲骨文公司(Oracle)14日啟動新一波裁員。某些員工是在早晨6點接到裁員電郵。

遭到裁撤的員工獲得4周底薪做為資遣費，外加在公司每服務一年便增加一周薪資。

根據「商業內幕」取得員工收到的電郵通知，信上寫道：「經過仔細衡量甲骨文目前的業務需求後，我們決定消除你的職位，以配合更廣泛組織調整。」

電郵寫道：「因此，今天是你最後一個工作日。」

根據公司內部文件，某些團隊計畫裁員比例達到10%以上。

新一波裁員之前，甲骨文公司約有14萬1000名員工。根據政府主管機關文件紀錄，在截至5月31日的會計年度當中，甲骨文公司員工人數減襖了2萬1000人，大約13%。

「商業內幕」上個月便曾報導，甲骨文公司為了資助人工智慧(AI)基礎設施而負債數十億元，已經擬妥新一輪裁員計畫以減少人事支出。

甲骨文今年第一季資本支出為285億，一年前只有85億。2027會計年度資本支出估計在900億元到950億元之間。

精華 FAQ

  • 根據受影響員工說法，Oracle在14日啟動裁員，部分人於早晨6點收到電郵通知，信中直接寫明職位被取消，當天就是最後工作日。

  • 遭裁撤員工可獲4周底薪作為資遣費，此外每在公司服務1年，還會額外增加1周薪資，顯示公司提供基本但有限的補償方案。

  • 報導指出，Oracle正為AI基礎設施投入大量資金，資本支出快速上升，因此透過裁員降低人事成本，並配合更廣泛的組織調整。

甲骨文 裁員

上一則

38歲新進幹員得知即將被ICE辭退而舉槍自殺

延伸閱讀

幾十年幾乎不賣股 艾里森突然要套現75億元 甲骨文正為AI大燒錢

幾十年幾乎不賣股 艾里森突然要套現75億元 甲骨文正為AI大燒錢
甲骨文創辦人艾里森取消售股計畫 持股價值75億美元

甲骨文創辦人艾里森取消售股計畫 持股價值75億美元
Uber將裁員3300人 疫情爆發後最大規模

Uber將裁員3300人 疫情爆發後最大規模
甲骨文財報優於預期 上季淨利成長60%、拿下逾300億元AI合約

甲骨文財報優於預期 上季淨利成長60%、拿下逾300億元AI合約

熱門新聞

擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
世貿原爆點的救援人員。(陳羅柏／攝影)

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

2026-09-10 21:37
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
「南方四賤客」創作者麥特史東（左）與編劇特雷帕克（右）。（路透）

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

2026-09-08 17:28
運輸安全管理局（TSA）已在美國部分機場推出一項新計畫，讓符合資格、加入TSA PreCheck的會員即使沒有機票，也能通過安檢、進入登機門區域。（路透）

沒機票也能過安檢…消失25年福利回來了 送行接機更自由

2026-09-09 13:48

超人氣

更多 >
哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了
橄欖油瓶身寫「light」不是指熱量較低 專家解釋真正意思

橄欖油瓶身寫「light」不是指熱量較低 專家解釋真正意思
81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過

81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過
好市多哪一款咖啡最值得買？網友熱烈討論 科克蘭3款上榜

好市多哪一款咖啡最值得買？網友熱烈討論 科克蘭3款上榜
加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見

加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見