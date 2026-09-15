38歲新進幹員得知即將被ICE辭退而舉槍自殺

青少年時期就夢想投身執法工作的摩爾，得知即將遭到移民和海關執法局(ICE)辭退之後開槍自殺。示意圖（路透）

華盛頓郵報 15日獨家報導，青少年時期就夢想投身執法工作的摩爾(Joseph Moore)，得知即將遭到移民 和海關執法局(ICE )辭退之後開槍自殺。

根據聯邦法院檔案，原本是陸戰隊預備役成員的摩爾，軍旅生涯頻頻受挫。他曾被兩個執法機關開除，另一個執法機關拒絕聘用，後來找到小城市的警察工作。

為了落實川普政府大規模遣返計畫，ICE去年擴大招聘並提供5萬元簽約獎金。這筆金額等同摩爾之前工作的年薪。

摩爾2025年秋季獲得ICE聘用，成為1萬2000名新進幹員之一。不過，多位前任官員指出，招聘工作進展太快，許多新進人員在還沒有接受完整的背景調查之前就被派上街頭。

三名國土安全部前任官員受訪時說，ICE過去三個月裡已經開始悄悄解聘某些新進幹員，理由除了工作表現欠佳，還個人背景某些疑點其實不該獲聘。

兩名聯邦官員透露，今年8月底ICE通知摩爾即將予以解聘，要由他前往費城辦事處辦理手續。官員說，ICE在背景調查時發現摩爾過去曾被其他執法機關開除等問題。

報導指出，38歲的摩爾成長於費城郊區，育有兩名孩子，高中畢業後加入美軍陸戰隊，服役5年後轉為預備役兼職人員，過去遇到工作不保時曾經努力爭取保住飯碗。費城警察局表示，摩爾把車停在ICE辦事處外的停車場，雖然執法人員試圖阻止，最後他仍舉槍自盡。

費城法醫辦公室證實，摩爾8月28日死於開槍自殺。費城警察局發言人說，這起事件的調查已經結束，沒有任何警員在事件中開槍。

家屬則為摩爾過去紀錄提出辯護，並對自殺提出質疑。家人表示，摩爾生命最後時刻是在跟ICE官員通電話。

家屬表示，ICE官員安撫摩爾並表示希望事情和平解決，不過摩爾車輛卻被拿著槍的費城警察包圍。

摩爾生前的兩名現已離職的前任同事則說，如果ICE進行充分的背景調查，認定摩爾不符資格，悲劇就不會發生。

前任同事說，摩爾非常喜歡新職，渴望留在工作崗位，而且一旦遭到執法機關開除，無論對錯，以後都很難回到執法領域服務，職業生涯等於宣告終結。