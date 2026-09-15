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買房遇語音複製詐騙 夫婦匯出6萬元頭期款泡湯

記者顏伶如／即時報導
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康斗公寓（condo）。示意圖（美聯社）
康斗公寓（condo）。示意圖（美聯社）

CNN 15日報導，64歲的范杜斯拉爾(Brian VanDoeselaar)與妻子溫蒂(Wendy VanDoeselaar)在有四個房間的牧場式(ranch)平房住了35年之後，由於不想再維修庭院及鏟雪，想要換住康斗公寓(condo)。近十年裡兩人看房無數，終於在密西根州大湍市(Grand Rapids)附近找到要價46萬元的四臥公寓。交屋前幾天，范杜斯拉爾夫妻收到一封緊急電郵，結果因此損失6萬多元。

今年5月19日，在教會擔任財務的范杜斯拉爾接到來自貸款專員的緊急電郵，信中寫道為了讓交屋計畫如期完成，必須在24小時內把頭期款與交屋費用共計6萬6026.92元匯到指定銀行帳戶。

電郵附註的聯絡電話，跟他們貸款專員的電話號碼只有最後兩個數字不同。范杜斯拉爾也接到貸款專員的來電，聲音聽起來就是專員本人。

然而，完成匯款之後，卻在交屋前一天收到真正貸款專員寄來的付款通知，買房的雀躍心情頓時轉為恐慌。范杜斯拉爾回憶說：「我的胃開始打結，感覺事情不妙。」

范杜斯拉爾很快發現自己成為房地產詐騙的受害者，詐騙份子利用AI語音複製與偽造電郵，專門在交屋之前最後幾天對買房民眾下手。

在沒有如期付款的情況下，范杜斯拉爾買房計畫恐將被迫取消，還為追討數萬元而苦惱。

根據聯邦調查局(FBI)統計，去年房地產詐騙造成受害民眾損失累計2億7500多萬元，金額比2024年增加58.5%。

全國房地產商協會(National Association of Realtors)發言人說，詐騙手段日新月異，語音偽造技術不斷提升，買房消費者千萬不要僅憑電郵、簡訊或語音信箱就把錢匯出，應該透過確認過的可靠電話號碼致電核實，透過多個管道確認對方身分，對於突然要求匯款或意料之外的匯款要求提高警覺。

范杜斯拉爾夫妻表示，交屋之前因為有太多事情要忙，忽略了某些可疑之處，而且詐騙電郵製造出一種必須趕快匯款的迫切感。

范杜斯拉爾說，自己接到的那通電話其實來自偽造號碼，使用AI輔助的語音複製技術；詐騙電郵的郵件地址寫著UnitedsMortgages，比真正的UnitedMortgage多出兩個s。

范杜斯拉爾後來從共同基金(mutual fund)提款，終於在6月初完成購屋手續。他們已向FBI「網際網路犯罪申訴中心」(Internet Crime Complaint Center)報案。

精華 FAQ

  • 事件發生在密西根州大湍市附近，受害者是64歲的Brian VanDoeselaar與妻子Wendy。他們原本準備搬進46萬元的四臥康斗，卻在交屋前遭遇詐騙。

  • 對方先寄出緊急電郵，要求24小時內匯出6萬6026.92元，還附上只差2個數字的電話號碼。范杜斯拉爾接電話時也聽到仿真聲音，因而誤信並完成匯款。

  • 夫妻倆後來從共同基金提款，在6月初完成購屋手續，也已向FBI的網際網路犯罪申訴中心報案。房仲協會則提醒，遇到突如其來的匯款要求，務必用可靠電話多方查證。

貸款 密西根州 詐騙

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