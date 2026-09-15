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Driscoll's把藍莓引進中國 栽種祕訣就被偷

Driscoll's把藍莓引進中國 栽種祕訣就被偷

記者顏伶如／即時報導
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「怡顆莓」(Driscoll's)。(取自Wikimedia Commons@W...
「怡顆莓」(Driscoll's)。(取自Wikimedia Commons@Willis Lam)

華爾街日報（WSJ）14日報導，企業總部位於加州的美國知名新鮮漿果品牌「怡顆莓」(Driscoll's)把藍莓種植業務擴展到中國之後，栽種祕訣便遭偷竊，面臨中國對手的激烈競爭，引起智慧財產權盜竊的相關討論。報導指出，中國企業家很快就建立跟「怡顆莓」較勁的農場，抄襲溫室設計，偷走受到專利保護的藍莓品種；「怡顆莓」已經在中國對多家公司提起20多件訴訟，指控某些公司盜竊、繁殖及銷售Driscoll's的專利保護藍莓。

大約15年前，「怡顆莓」高層主管來到中國，目標把藍莓推廣成在中國引起飲食新潮流的主角，派遣專家到雲南勘察農地，跟全球藍莓基因公司簽約以鎖定最優良品種，並且引進高科技種植技術，大規模生產當時在中國很少有消費者食用的藍莓。

到了2020年，「怡顆莓」每年大約為中國各地超市量產數千噸藍莓。然而，接下來Driscoll's就面臨中國企業的激烈競爭。

隨著藍莓致富的消息傳開，中國企業家很快就建立自己的農場，採用類似「怡顆莓」的高科技種植技術，涉嫌抄襲幫Driscoll's代工的農民使用的溫室設計。

根據中國法院判決，中國商人還偷走Driscoll's受到專利保護的藍莓品種。國營銀行則為藍莓種植推波助瀾，推出專門為藍莓種植戶成立的貸款類別。

2010年以來，中國藍莓產量暴增25倍。2021年，中國超越美國成為全球最大的藍莓種植國。

到了2025 年，中國藍莓產量已是美國兩倍。

對中國消費者來說，這個發展彷彿一場藍莓盛宴。藍莓價格大幅下跌，一盒9盎司包裝通常只要3美元或更低。中國官媒報導則宣揚如今進入「藍莓自由」時代，普通百姓都能盡情享用這種頗具異國情調的水果。

對於Driscoll's而言，這卻是一場一場剽竊智慧財產權與利潤暴跌的肉搏戰。Driscoll's已對中國多家公司提起20多起訴訟，指控某些公司拿走其專利藍莓植株進行繁育，然後賣給競爭對手農戶。

報導指出，某些西方國家水果廠商跟私家偵探合作，派遣臥底調查員進入中國植物苗圃，偽裝商人或農民購買植株，並將植株送往實驗室進行DNA檢測，以證明這些植株來自盜版。

全球產業組織「國際藍莓協會」(International Blueberry Organization)今年8月在報告中警告說，非法苗圃及種植面積數量龐大，意味著數千公頃非法土地將繼續營運，未來還會有數千公頃出現。

精華 FAQ

  • 報導指出，Driscoll's在中國擴大藍莓業務後，種植祕訣、溫室設計與專利品種相繼被抄襲或盜用，導致公司面臨激烈競爭與智慧財產權爭議。

  • 在國營銀行貸款支持、種植技術擴散與市場需求升溫下，中國藍莓產量自2010年以來暴增25倍，2021年已超越美國，2025年更達到美國的2倍。

  • Driscoll's已在中國對多家公司提起20多起訴訟，指控對方盜竊、繁殖並銷售其專利藍莓；部分西方業者還結合私家偵探與DNA檢測蒐證。

華爾街 加州 藍莓

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