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范斯宣布87萬人疑涉新冠詐騙 取消貸款資格

編譯彭馨儀／即時報導
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副總統范斯14日宣布，約87萬人涉嫌詐騙新冠疫情小型企業紓困計畫的貸款，將失去未...
副總統范斯14日宣布，約87萬人涉嫌詐騙新冠疫情小型企業紓困計畫的貸款，將失去未來聯邦貸款資格。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：約87萬人被指涉新冠紓困詐欺，未來聯邦貸款資格將遭取消。
  • 重點二：SBA稱此波處分涉及約390億元詐欺，已移交財政部追討欠款。
  • 重點三：聯邦多機構在中西部突擊行動中起訴逾160人，追查將持續至2030年代。

副總統范斯(JD Vance)14日宣布，約87萬人涉嫌詐騙新冠疫情小型企業紓困計畫的貸款，將失去未來聯邦貸款資格。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，范斯強調，「坑了納稅人就取消貸款資格，已申請也會被凍結福利。」

中小企業管理局(SBA)局長羅夫勒(Kelly Loeffler)表示，此波處分涉及約390億元詐欺。結合先前行動，SBA已凍結全美50州涉及近490億元詐欺的借款人，並將超過56萬名涉案者、共222億元欠款移交財政部追討。

范斯、司法部長布蘭奇(Todd Blanche)與聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)親赴堪薩斯城，共同宣布「中西部詐欺突擊行動」成果，包括動員44個聯邦檢察官辦公室及20多個調查機構，起訴逾160名被告，涉及2.45億元損失。其中近80人遭重罪指控、另有43人認罪、40人已被判刑。布蘭奇表示，目前已有500名檢察官全職打擊詐欺。

詐欺手法包含捏造公司、偽造薪資與身分盜竊。例如密蘇里州西區聯邦檢察官辦公室(Western District of Missouri)起訴格雷(Jamie Gray)成立數十家假公司(甚至冒用德州公司Fur Lives Matter名義)詐領近5600萬元；愛荷華州北區聯邦檢察官辦公室(Northern District of Iowa)起訴兩名在逃被告，涉嫌以人頭提交470份申請、騙取450萬元「薪資保護計畫」(Paycheck Protection Program)資金。

國會於2020年設立總額8000億元的薪資保護計畫，但政府稽核處(GAO)指出，審查機制直到2021年才到位，導致逾2000億元存在詐欺疑慮。司法部已成立國家詐欺檢測中心(National Fraud Detection Center)整合資料，並由白宮成立范斯主持的工作小組。由於追訴期已延長至10年，檢察官可在2030或2031年前持續追查集團與個人犯罪。

精華 FAQ

  • 他宣布約87萬人若被認定涉嫌詐騙新冠疫情小企業紓困貸款，將失去未來聯邦貸款資格；已申請者也可能被凍結相關福利，藉此懲罰濫用納稅人資金者。

  • SBA表示，此波處分約涉及390億元詐欺；加計先前行動後，全美50州已凍結近490億元詐欺借款人，並將超過56萬名涉案者、共222億元欠款移交財政部追討。

  • 范斯與司法部長、FBI局長在堪薩斯城宣布中西部突擊成果，動員44個檢察官辦公室及20多個機構，已起訴逾160人；由於追訴期延長至10年，後續仍可持續追查。

范斯 貸款 詐騙

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