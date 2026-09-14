我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上路前夕喊卡 聯邦法院叫停F-1、J-1新規 D/S暫保留

前英相強生波烏邊境驚魂 稱普亭是被逼到牆角的老鼠

上路前夕喊卡 聯邦法院叫停F-1、J-1新規 D/S暫保留

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府多項措施，影響包括伊州香檳大學(UIUC)等高等教育機構的國際生就學。(...
川普政府多項措施，影響包括伊州香檳大學(UIUC)等高等教育機構的國際生就學。(UIUC官方臉書)

美國聯邦法官14日裁定，暫時阻止川普政府原定15日生效的國際學生簽證新規，讓F-1留學生及J-1交流訪客目前仍可沿用「身分持續期間」(Duration of Status，D/S)制度，不必立即改為最長四年的固定停留期限。

麻州聯邦地區法院法官塞勒(F. Dennis Saylor IV)發布初步禁制令(preliminary injunction)，阻止國土安全部(DHS)執行這項新規。這項裁決在新制預定上路前一天出爐，對全美國際學生、大學及研究機構影響重大。

DHS今年7月17日公布最終規則，計畫取消沿用多年的D/S制度。現行制度下，F-1國際學生及J-1交流訪客只要持續符合身分要求，原則上可以依學業或交流計畫需要留在美國，而不必因固定期限屆滿另外向移民局申請延長停留。

新規則原定9月15日生效，改為給予F-1及J-1持有人固定停留期限，通常依學業或交流計畫長度決定，但最長不得超過四年。如果學生需要更多時間完成學位、研究或實習，就必須向美國公民及移民服務局(USCIS)申請延長停留(Extension of Stay，EOS)。新規同時對轉學、更換教育目標及繼續攻讀其他學位增加限制。

包括國際教育工作者協會(NAFSA)、高等教育與移民總統聯盟(Presidents' Alliance on Higher Education and Immigration)、麻州獨立學院與大學協會(AICUM)及多個工會在內的團體，8月18日在波士頓提起訴訟，要求法院阻止新規實施。原告主張，DHS制定規則時未充分評估成本與效益，也沒有適當回應公眾意見、考慮負擔較小的替代方案，涉嫌違反《行政程序法》(Administrative Procedure Act)。

塞勒9月3日已就初步禁制令舉行聽證，聽取雙方辯論後將案件留待裁決。14日法院最終在新規生效前夕出手，阻止政府執行新的固定期限制度。

移民律師陳威宇表示，要特別說明的是今天法院並沒有直接判決這項新規違法，也沒有正式撤銷(vacate)這項 Final Rule。法院只是認為，在案件尚未完成審理之前，為了避免新規生效後造成難以回復的影響，因此依據「行政程序法」，命令暫時延後新規的生效日期，並核發初步禁制令(Preliminary Injunction)，禁止政府繼續推動新制度。

他說，這並不代表案件已經結束。政府仍然可以針對這項禁令向第一巡迴上訴法院提出上訴，要求上級法院駁回這項禁令。另一方面，聯邦地方法院接下來也會繼續審理本案，決定這項Final Rule是否符合行政程序法，以及是否應該永久撤銷。

如果目前是持 F-1、J-1 身分在美國就學，或近期準備申請學生簽證，陳威宇建議仍應持續關注本案後續發展。

精華 FAQ

  • 法院認為新規若立即上路，可能對國際學生與學校造成難以回復的影響，因此先以初步禁制令暫停執行，避免固定期限制度在訴訟未完前先行實施。

  • D/S制度讓學生只要持續符合身分要求，就可依課程或交流計畫停留；新規則則改成固定期限，通常最長4年，超過後要向USCIS申請延長。

  • 政府可向第一巡迴上訴法院提起上訴，地方法院也會繼續審理新規是否符合行政程序法。F-1、J-1持有人與準備申請者都應持續關注後續裁決。

美國公民 學生簽證

上一則

行李太重請人幫忙遭拒…紐約女發視頻吐槽 竟收死亡威脅

延伸閱讀

移民專頁／F-1簽證新法規 6大初步評估

移民專頁／F-1簽證新法規 6大初步評估
樂透綠卡行政程序遭拖延 官司勝訴卻沒救

樂透綠卡行政程序遭拖延 官司勝訴卻沒救
聯邦法官暫停維州限制ICE合作 州府將上訴

聯邦法官暫停維州限制ICE合作 州府將上訴
川普擴大「公共負擔」認定 曼達尼、詹樂霞提告

川普擴大「公共負擔」認定 曼達尼、詹樂霞提告

熱門新聞

擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
世貿原爆點的救援人員。(陳羅柏／攝影)

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

2026-09-10 21:37
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
「南方四賤客」創作者麥特史東（左）與編劇特雷帕克（右）。（路透）

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

2026-09-08 17:28
運輸安全管理局（TSA）已在美國部分機場推出一項新計畫，讓符合資格、加入TSA PreCheck的會員即使沒有機票，也能通過安檢、進入登機門區域。（路透）

沒機票也能過安檢…消失25年福利回來了 送行接機更自由

2026-09-09 13:48

超人氣

更多 >
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
本來只想挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

本來只想挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換
全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢