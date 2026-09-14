行李太重請人幫忙遭拒…紐約女發視頻吐槽 竟收死亡威脅

示意圖。（美聯社）

據紐約郵報報導，一名來自紐約市 的女子搭乘前往夏威夷 的航班時，因行李過重，請一名同機乘客協助將行李放進頭頂置物櫃，沒想到對方不僅拒絕幫忙，事後她還因此收到死亡威脅。

這名女子提出的請求，以及鄰座男子據稱「粗魯至極」的反應，在社群媒體上引發兩極化討論。

一名叫維多利亞（Victoria）的女子近日在TikTok 上分享這段經歷，影片迅速爆紅，吸引超過10萬人觀看，也引來數千則留言。其中部分網友的言詞更進一步失控，甚至出現死亡威脅。

維多利亞表示，本月她搭機從紐約市返回位於夏威夷大島的家中。登機後，她發現自己的沉重行李箱難以放進頭頂置物櫃，因此向坐在旁邊的男子尋求協助，但對方拒絕了她。

維多利亞在影片中寫道，「他直接說，『不…你自己可以放。』當時我一直卡在那裡，整架飛機的人都在等著，而他就只是盯著我看。」

影片曝光後，維多利亞隨即遭到大量網友批評。許多觀看者認為，她提出請求的行為即使稱不上嚴重，也至少顯得有些理所當然，甚至是不懂得替他人設身處地著想。

部分網友的批評更演變成赤裸裸的人身攻擊。

其中一名網友在她最初發布的影片下留言，「你真的很愚蠢，我真的希望你要麼自殺，要麼像我這樣的人去把你弄死。」

另一人則直接辱罵她，「失敗者！」其他網友也使用「懶惰的婊子」、「令人無法忍受的自戀者」等尖酸刻薄的字眼攻擊她。

還有一名批評者表示，「不要以為你是女性，就代表你不可能厭女。如果一個男人不想幫忙，他就沒有義務幫你。」

這名網友進一步指責維多利亞，認為她只是因為沒有攜帶更輕便的行李，就把自己塑造成受害者，甚至將整起事件發布到網路上。

另一名網友則嘲諷她，「你根本就是現代女性的可悲藉口。你怎麼能活在這個世界上？」

TikTok使用者@victoriamahinaashley於2026年9月13日發布影片，指責一名拒絕協助她將行李放進頭頂置物櫃的男子態度「粗魯」，並分享了自己收到的部分惡意訊息截圖。

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▲ 影片來源：TikTok＠victoriamahinaashley（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

不過，她之後透過社群平台進一步說明，真正讓她決定在網路上點名批評這名男子的，並不是對方拒絕幫忙，而是他當時表現出的態度。

維多利亞表示，「對我來說，整個互動的氣氛在那一刻改變了。」

她聲稱，男子拒絕協助後，當她一次又一次嘗試將笨重的行李塞進頭頂置物櫃、卻始終無法成功時，對方一直顯得相當不耐煩，不時嘆氣並發出不滿的聲音。

與此同時，其他乘客也開始排在男子身後等待，讓維多利亞因為遲遲無法將行李收好而感到「慌亂」與「焦慮」。

她回憶道，「我站到座位上，最後終於把它放進去了。接著我下來，對他說，『真的很抱歉，謝謝你。』結果他直接從我身旁推過去，就走了。」

盡管維多利亞起初認為自己在這趟航班上受到了這名男子不公平的對待，但事件發酵後，她也開始反思自己在社群平台上的言詞，並為最初使用的語氣與措辭道歉。

維多利亞公開承認，在網路上抨擊這名男子並不恰當。

她強調，「我不是因為他對我說『不』而生氣。我理解人們可以拒絕…我並不認為自己有權要求任何人提供幫助或勞力。」

她進一步表示，「這不是性別問題。我不認為男人欠女人任何東西，也不認為女人欠男人任何東西。」

維多利亞同時提到，夏威夷是一個「以社群為基礎的社會與文化」，當地人通常非常樂意互相伸出援手。她認為，這種文化與紐約有所不同；而紐約近期也被評為全美「最不友善的州」。

維多利亞說，「我們生活在『阿囉哈』之中。我們彼此展現阿囉哈，也彼此尊重。我不能期待自己走到任何地方，都能得到同樣的阿囉哈。這一點是我的錯。」

在承認自己處理方式不當並公開道歉後，維多利亞也獲得部分網友的支持與諒解。

一名女性網友留言表示，「任何拒絕幫助女性的男人，都算不上真正的男人。那只是個小孩，而他的父母沒有教好他什麼叫做基本的做人道德。就這樣。」

另一名網友則認為，「老實說，我知道沒有人欠你任何東西，但他的態度確實很粗魯，也很不友善。」

還有人感嘆，「看到這些留言，我真的為我們的社會感到心碎。『沒有人有義務幫你』這種想法真的讓人非常沮喪。」

另一名網友則提出了一個更簡單的問題，「說到底，我們難道不都是人類嗎？」