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大熊貓青寶5歲萌翻華府 復古生日趴冰蛋糕搶鏡

特派員黃惠玲／即時報導
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這次生日，保育員也送給青寶一個全新的粉紅色益智餵食器，讓牠可以在活動空間內旋轉、...
這次生日，保育員也送給青寶一個全新的粉紅色益智餵食器，讓牠可以在活動空間內旋轉、搖晃及滾動玩具尋找食物，另外還送上一個帶有把手、可以讓牠叼著走的粉紅色球。(華府史密森尼國家動物園官方臉書)

華府史密森尼國家動物園(National Zoo)日前為雌性大熊貓「青寶」慶祝5歲生日，保育員特別以1970年代為主題，運用鮮豔色彩、當年流行文化及復古標語布置慶生派對，還為青寶準備一座廂型車造型的特製冰蛋糕。

熊貓團隊平時暱稱青寶為「QB」。生日當天，保育員特別準備名為「QB Snax」的早餐，把食物藏進精心裝飾的紙盒和紙袋中，讓壽星自己尋找。所有裝飾均使用無毒、水性顏料，盒中則藏有青寶喜愛的非竹類食物，包括營養豐富的食葉動物餅乾(leafeater biscuits)、胡蘿蔔、蘋果及甘蔗。

整場生日派對的重頭戲，是名為「竹子機器」(The Bamboo Machine)的水果冰蛋糕。這座由國家動物園營養科學部門特別製作、適合大熊貓食用的蛋糕，被做成1970年代經典廂型車造型。

蛋糕以稀釋後的葡萄、李子、蘋果及胡蘿蔔汁冷凍製成，車身上的橘色花朵裝飾則使用胡蘿蔔泥製作。蛋糕頂端還放上一個冰製的數字「5」，裡面裝有切成一口大小的胡蘿蔔、地瓜、李子、蘋果及梨子，象徵青寶迎來5歲生日。

這次生日，保育員也送給青寶一個全新的粉紅色益智餵食器，讓牠可以在活動空間內旋轉、搖晃及滾動玩具尋找食物，另外還送上一個帶有把手、可以讓牠叼著走的粉紅色球。

大熊貓保育員拉利(Mariel Lally)表示，過去一年來，青寶的個性變得愈來愈鮮明。「遊客可能覺得，與寶力相比，青寶比較含蓄、生活也比較有規律，但其實牠非常搞怪，而且有自己獨特的一面。」

拉利還透露，雖然青寶不像寶力那麼喜歡與人互動，卻有一個相當可愛的習慣：「晚上要回到室內時，牠會等所有保育員都跟牠說過『晚安』，才會進去。」

中國駐美大使館也參與青寶的生日派對，為到場民眾安排多項適合全家參與的活動，包括中國書法、著色、臉部彩繪及美甲，現場還有熊貓人偶與民眾互動，並舉辦大熊貓主題有獎問答，讓大小熊貓迷一同為青寶慶生。

「青寶」度過一個歡樂生日。(華府史密森尼國家動物園官方臉書)
「青寶」度過一個歡樂生日。(華府史密森尼國家動物園官方臉書)

「青寶」5歲生日派對的重頭戲，是名為「竹子機器」(The Bamboo Mach...
「青寶」5歲生日派對的重頭戲，是名為「竹子機器」(The Bamboo Machine)的水果冰蛋糕。(華府史密森尼國家動物園官方臉書)

精華 FAQ

  • 園方為雌性大熊貓青寶慶祝5歲生日，並以「QB」作為牠的暱稱。保育員特別替牠設計生日派對，讓牠成為全場焦點。

  • 派對以1970年代為主題，使用鮮豔色彩與復古標語布置，重頭戲是廂型車造型的水果冰蛋糕，內含多種熊貓可食用的水果與蔬菜。

  • 保育員準備藏食早餐、益智餵食器與粉紅色球，讓青寶動腦找食物；中國駐美大使館也辦書法、著色、臉部彩繪、美甲和有獎問答。

華府

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