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白卡新規10/1上路 伊州「合法身分非公民」首波失保障

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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伊利諾州政府近日陸續向逾70萬名居民發出通知，警告他們可能因聯邦白卡制度大幅改變...
伊利諾州政府近日陸續向逾70萬名居民發出通知，警告他們可能因聯邦白卡制度大幅改變而失去醫療保險。(美聯社)

伊利諾州政府近日陸續向逾70萬名居民發出通知，警告他們可能因聯邦俗稱「白卡」的「醫療補助」(Medicaid)制度大幅改變而失去公共醫療保險，其中估計近一半住在庫克郡。第一波衝擊將於10月1日出現，約8500名具有合法移民身分、但並非美國公民的居民將失去完整白卡；明年起，另有約70萬名低收入成年人，可能因新的工作、就學或志工要求而失去保障。

伊州目前約有300萬人加入白卡，約占全州人口四分之一。這項由州與聯邦共同出資的公共醫療保險，主要服務低收入者及身心障礙人士。此次大幅改革源自川普總統去年簽署的「又大又美法案」(One Big Beautiful Bill)。

新法首先大幅縮小非公民取得聯邦白卡的資格。伊州衛生與家庭服務廳(HFS)表示，10月1日起，原本符合資格的部分難民(refugees)、已獲政治庇護者(asylees)但還未取得綠卡人士、人道假釋者(humanitarian parolees)，以及部分人口販運或家暴受害者，將不再符合聯邦資助的完整白卡，只能在符合條件時使用急診醫療服務。

不過，並非所有移民都會失去保障。10月1日後仍可保留完整白卡的非公民，主要包括符合資格的綠卡持有人、部分古巴及海地入境者、與美國簽有自由聯合協定的COFA居民，以及合法居留的19歲以下兒童與孕婦。若難民、已獲政治庇護者或人口販運受害者之後已調整身分取得綠卡，並符合相關規定，仍可繼續取得白卡，而且可豁免一般綠卡持有人適用的五年等待期。

值得注意的是，仍在申請政治庇護、案件尚未裁決的人，與已獲政治庇護者屬不同醫療保障類別。正在申請庇護、T簽證或U簽證者，通常原本就不是靠一般聯邦白卡，而可能透過伊州政府自行出資的「政治庇護申請者及酷刑受害者醫療計畫」(AATV)獲得醫療保障，這項保險原則上保障為24個月，但如果24個月屆滿時申請或上訴仍在審理，醫療保障可繼續。伊州HFS明確表示，已參加AATV的人目前不受此次聯邦白卡削減影響。

規模更大的第二波影響則從明年開始。伊州約70萬名透過可負擔醫療法案(ACA)擴大白卡資格而加入計畫的成年人，將面臨新的工作要求。這類19至64歲、通常家中沒有18歲以下子女的「ACA成年人」，必須符合每月至少80小時的工作、就學或志工服務要求，或取得豁免。

從2027年1月1日起，新加入者必須符合相關要求；現有受益人則會在下一次資格重新審查時受到影響。此外，ACA成人的Medicaid資格審核也將從目前每年一次改為每六個月一次。

庫克郡衛生局政策主任陳凱西(Kathy Chan)警告，這些變動可能是醫療保障的一大倒退。地方醫療機構尤其擔心，一些居民並非真正不符合資格，而是因沒有收到通知、沒有及時繳交文件或地址變更等行政問題而失去保險。伊州也已要求受益人盡快更新地址、聯絡方式及移民身分，以免錯過重要通知。

精華 FAQ

  • 首先受衝擊的是約8500名合法居留但非美國公民者，包括部分難民、已獲政治庇護但未拿綠卡者、人道假釋者，以及部分人口販運或家暴受害者，之後僅能用急診醫療。

  • 約70萬名透過ACA擴大資格加入白卡的19至64歲成年人，若家中通常沒有18歲以下子女，將須每月至少完成80小時工作、就學或志工服務，否則可能失去保障。

  • 地方機構擔心不少人不是不符資格，而是因沒收到通知、文件未補齊或地址變更而喪失保險。州府已要求受益人盡快更新聯絡與移民資料，以免錯過重要通知。

白卡 伊州 低收入

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