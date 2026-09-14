25名菲爾茲獎得主聯名警告：AI解難題恐破壞數學研究

2026年菲爾茲獎日前在費城頒獎，中國數學家鄧煜（左）與王虹（右）首獲殊榮。（新華社檔案照）

在OpenAI 宣稱解決了一項重大難題幾天后，25名數學界最高榮譽「菲爾茲獎」（Fields Medal）得主11日發表聯合聲明，警告當前 AI 科技公司競相利用模型求解著名未解難題的作法，恐對數學研究產生「破壞性影響」。

綜合法新社、埃菲社報導，這封題為《AI 在數學領域中的嚴重錯位》的公開信發表於陶哲軒（Terence Tao）的個人博客及「數學與AI」網站，聯署者橫跨近50年來的獲獎者，包含 Pierre Deligne、陶哲軒、Cédric Villani、Peter Scholze、Maryna Viazovska 以及今年剛獲獎的鄧煜（Yu Deng）等人。

這起爭議源於 OpenAI 於9月8日宣佈的一項重大突破：其未公開的 AI 模型動用數千個代理人平行運算88小時，解出了克萊數學研究所（Clay Mathematics Institute）列為「千禧年大獎難題」之一的納維-斯托克斯方程（Navier-Stokes Problem）。然而，此舉隨即引發原創性與學術倫理爭議。紐約大學數學家 Tristan Buckmaster 與 Anthropic 研究員 Levent Alpoge 質疑 OpenAI 抄襲了他們歷時數月開發的獨特研究方法；OpenAI 則對此否認，強調並未接觸對方的研究內容。

針對科技巨頭的競逐，數學家們在公開信中指出，AI 企業以解決難題作為評測模型效能的競賽，與數學界的根本目標存在嚴重錯位。聲明強調，求解數學問題僅是培養學生能力與獲得概念理解的手段，而非最終目的，這些思考與深化的過程必須歷經時間推移與人際互動。此外，AI 批量生成命題的速度過快，恐阻礙驗證流程、新方法的研究以及新舊成果的連結，甚至衍生成果歸屬與剽竊疑慮。若科技公司掌控的技術發展方向偏離學術本質，將對整體智力勞動構成普遍威脅。

聯署學者們強調，他們並不排斥使用 AI，並承認其具備加速研究與理解的潛力。然而，這項技術究竟是帶來裨益還是產生破壞，最終取決於掌控該技術者的決策。他們呼籲 AI 開發者、數學界以及廣大社會必須立即正視此議題，確保在 AI 改變工作型態的同時，人類不會失去研究與學術工作原本應實現的初衷。