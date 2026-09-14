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「特赦掮客」鎖定重罪犯 稱花大錢能向川普施壓要求赦免

記者顏伶如／即時報導
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掮客柏克曼（左）與生意夥伴沃爾（右）。（路透）
掮客柏克曼（左）與生意夥伴沃爾（右）。（路透）

哥倫比亞廣播公司(CBS)「60分鐘」(60 Minutes)節目調查報導，川普總統二度執政上台首日便為與2021年國會暴動事件有關的1500多名被告赦罪、減刑或撤銷起訴，後來數十名白領犯罪罪犯也獲得總統特赦，如今出現「特赦掮客」(pardon brokers)鎖定重罪犯為客戶族群，聲稱只要大手筆付款就能讓向川普施壓要求赦免。

報導指出，掮客柏克曼(Jack Burkman)與生意夥伴沃爾(Jacob Wohl)8月中旬在維州泰森斯角(Tysons Corner)麗思卡爾頓酒店(Ritz-Carlton)會面的潛在客戶，就是遭到定罪的重罪罪犯寇維諾(Ammon Covino)及其妻子克莉斯托(Crystal)。

柏克曼說道：「面對這屆白宮，你必須持續從不同方向對總統施壓。」柏克曼還說，會幫忙投入更多心力、簡化程序，過程當中將動用人脈關係，這一切都要花錢。他表示，如果拿出30萬元，最快在今年10月就能爭取到赦免。

身為水族館經營者的寇維諾，遭控跨州非法運輸沙魚與魟魚而被定罪，在聯邦監獄坐牢近兩年。拜登執政期間，寇維諾曾向司法部申請赦罪，結果今年7月遭到駁回。寇維諾是請求赦罪或減刑但遭拒絕的數千名申請人之一。

報導指出，聯邦檢察官、辯律律師以及受訪人士一致認為，華府從來不曾出現目前這般蓬勃發展的「赦免經濟」(pardon economy)，出身「美國再次偉大」(MAGA)陣營的掮客與網紅積極接洽特赦案件，狀況彷彿拓荒時代美國蠻荒西部(Wild West)，許多舊有規範已經被拋諸腦後。

在過去，想要爭取特赦的罪犯通常透過司法部提出申請。20多名司法部律師根據申請人悔過程度、改過自新等證據進行評估，然後向總統推薦值得赦免的名單。

這個程序在川普第二任期已經遭到邊緣化。根據司法部數據分析，川普第二任期裡大約70%特赦案件並不是透過司法部進行，如果把國會暴動被告特赦案件納入計算，比例高達92%。

消息人士說，人脈門路成了掮客的發財工具，最高收取費用要價300萬元。與川普關係密切、對於赦罪有影響力的幾名掮客包括：前任猶他州聯邦檢察官布托爾曼(Brett Tolman)、跟川普長子關係密切的遊說人士兼律師麥克道威爾(Ches McDowell)、前任朱利安尼辯護律師卡特茲(Adam Katz)、前任白宮顧問帕薩提諾(Stefan Passantino)。

柏克曼與沃爾遭控詐欺之後2022年在俄亥俄州認罪而被判緩刑，2025年在密西根州恐嚇選民又被判緩刑，經營自動語音電話遭聯邦通訊委員會(FCC)開罰500萬。兩人受訪時表示，並未進行權錢交易(pay-to-play)，為從事合法遊說工作感到自豪。

精華 FAQ

  • 報導指稱，有掮客專門鎖定重罪犯當客戶，宣稱只要支付高額費用，就能透過人脈與遊說向川普施壓，爭取總統特赦，讓赦免變成可被包裝販售的服務。

  • 兩人告訴遭定罪的寇維諾夫婦，只要投入30萬元，他們會動用關係、簡化程序並持續施壓白宮，甚至聲稱最快能在今年10月拿到特赦。

  • 根據司法部數據，川普第二任期約70%的特赦案件未經司法部正常程序處理，若把國會暴動被告納入計算，比例高達92%，顯示傳統審查機制已被大幅弱化。

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