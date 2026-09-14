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被勞工部禁止參加H-1B簽證計畫的公司只有5家

被勞工部禁止參加H-1B簽證計畫的公司名單只有5家

記者顏伶如／即時報導
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H-1B工作簽證計畫攸關全美各地數十萬外籍勞工。（路透）
H-1B工作簽證計畫攸關全美各地數十萬外籍勞工。（路透）

新聞周刊報導，H-1B工作簽證計畫攸關全美各地數十萬外籍勞工，截至今年9月為止，勞工部公布禁止參加計畫或已被取消資格的名單上則只有五家公司：

＊GowraTech LLC— 提出6份H-1B申請，禁止參加計畫期間為2025年5月12日至2027年5月11日

＊Renotek Group LLC—提出34份H-1B申請，禁止參加計畫期間為2025年8月8日至2027年8月7日

＊Seeloz Inc— 提出4份H-1B申請，禁止參加計畫期間為2026年3月4日至2028年3月3日

＊Sherwood at Mount Dora Inc.(以Sherwood Academy名義營運)—H-1B申請數量未知，禁止參加計畫期間為2026年5月26日至2028年5月 25日

＊Da Vinci at Hunters Creek Inc.(以Da Vinci Academy名義營運)—H-1B申請數量未知，禁止參加計畫期間為2026年8月3日至2028年8月2日

報導指出，外界經常誤以為，企業遭到禁止參加H-1B簽證計畫之後，公司必須立即解雇所有外籍勞工，但實際運作並非如此。

根據勞工部指引，企業失去參加計畫資格，不會導致員工持有加H-1B簽證失效；外籍勞工可以在現有簽證之下繼續工作，但雇主失去申請新工作簽證的資格，也無法為外籍勞工申請簽證延期或辦綠卡。

報導指出，某些外籍勞工可能希望找到新雇主，其他外籍勞工如果工作簽證即將到期，可能面臨艱難抉擇。

目前並沒有公開聯邦資料庫追蹤遭到H-1B工作簽證計畫除名的企業裡，原本聘請的外籍勞工後來下場如何。

華府律師事務所Kotchen & Low律師科臣(Daniel Kotchen)指出，原本依賴工作簽證的公司如果遭到禁止提交「PERM勞工認證」申請，沒辦法幫外籍員工申請永久居留權，最終可能被迫改為聘用更多美國勞工。

精華 FAQ

  • 截至今年9月，勞工部公開的禁止參加或已被取消資格名單上只有5家公司，包含GowraTech、Renotek Group、Seeloz，以及兩家以學院名義營運的公司。

  • 不會。依勞工部指引，企業失去參與資格不代表員工手上的H-1B簽證立即失效，外籍勞工可在現有簽證期限內繼續工作。

  • 這類公司無法再替外籍員工申請新的H-1B簽證，也不能辦理簽證延期或提交PERM勞工認證，因此也難以替員工進一步申請永久居留權。

簽證 工作簽證 勞工部

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