美機構揭微信重大漏洞 美中網安合作受關注

美國安全研究機構近日公開一項針對中國微信的實驗性攻擊演示。研究顯示，攻擊者只要撥打微信用戶的語音電話，對方即使沒有接聽、沒有點擊任何連結、沒有輸入密碼或驗證碼，在電話響鈴期間，微信帳號就可能被劫持。路透

美國安全研究機構近日公開一項針對中國微信 的實驗性攻擊演示。研究顯示，攻擊者只要撥打微信用戶的語音電話，對方即使沒有接聽、沒有點擊任何連結、沒有輸入密碼或驗證碼，在電話響鈴期間，微信帳號就可能被劫持。

截至今年6月底，微信和WeChat（微信海外版）的月活躍帳戶共約14.39億戶。微信在中國已融入民眾日常通訊、政府服務及電子支付，因此這項漏洞引起關注。

新浪網11日報導，美國安全研究機構Calif Research近日公開名為WeWorm的實驗性攻擊演示。研究人員發現，一旦一名微信用戶的帳號被劫持，攻擊者可以利用該帳號自動向其聯絡人撥打語音電話，再以相同方式攻擊下一個帳號，像「蠕蟲」一樣不斷傳播。在蘋果和安卓手機之間可以互相攻擊微信帳號。

這項漏洞的特殊之處，是受攻擊者甚至不需要做任何操作，只要手機收到微信語音電話，就可能中招。帳號被劫持後，攻擊者可以閱讀聊天記錄，並利用該帳號發布消息及撥打電話，相當於冒充用戶的微信身分。

Calif研究團隊表示，今年7月，其人工智慧（AI）系統首先發現微信存在這項漏洞，之後再由研究人員確認並進行攻擊演示。

中國網路媒體ZAKER近日報導，Calif於7月23日確認漏洞，翌日向微信母公司騰訊報告。8月21日，微信Android 8.0.77和iOS 8.0.76版本發布相關緩解措施。8月28日，Calif研究人員確認微信服務端已經阻斷這項攻擊，直到9月8日公開研究結果。

騰訊隨後表示，沒有發現這項漏洞曾遭到現實攻擊的證據。

事件也引發對美中網路安全及AI競爭的關注。文章指出，在美中AI競爭和相互猜疑加劇的情況下，兩國建立一套即使在政治關係惡化的情況下，仍能運作的網路漏洞通報機制，變得更加重要。

紐約時報14日報導，中國復旦大學美國研究中心副主任趙明昊表示，考慮到微信在中國的重要性及龐大的用戶群，能夠癱瘓這款應用程式的能力，相當於「一種新的核武器」。

趙明昊表示，中國可能會進一步加強國內AI系統的防禦能力，以更好地發現及修復網路安全漏洞。但美國可能會擔心，這些系統同時也可能成為攻擊美國企業和機構的工具，因此進一步加強自身的網路防禦。

專家表示，這次WeWorm事件，以及此前Anthropic公布的模型遭濫用報告，都顯示美中這兩個全球最大的AI大國，需要尋找方式共享有關惡意網路行為者的資訊，或進一步澄清彼此的意圖。

另有專家認為，這次事件也可能促使中國監管機構對騰訊進行更嚴格的安全審查。