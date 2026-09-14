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16歲少年暴斃 媽媽看驗屍報告才知染上「超致命」新毒品

記者顏伶如／即時報導
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圖為芬太尼(fentanyl)。示意圖（美聯社）
圖為芬太尼(fentanyl)。示意圖（美聯社）

紐約時報14日報導，住在舊金山下諾布山(Lower Nob Hill)富裕社區的婦人克莉絲汀娜‧拉庫爾特(Christina Lacourte)，今年4月7日早晨發現16歲兒子丹特(Dante Paul Lacourte)暴斃房內，臉色發青，黑色液體從口鼻滲出流到床單上。她以為兒子死於芬太尼(fentanyl)，直到驗屍報告出爐才發現一個陌生名詞「環氯啡」(cychlorphine)。環氯啡是顛覆非法毒品市場的新型合成鴉片類物質，藥效約為芬太尼的10倍，微小劑量即可致命，仍為芬太尼問題尋求解決辦法的城市，現在又面臨燙手山芋。

環氯啡1960年代在比利時實驗室研發成功，旨在為骨癌等疾病患者減輕疼痛，但因藥效過強且過於危險而未獲准醫療用途。

史丹福大學(Stanford University)精神病學教授漢弗萊斯(Keith Humphreys)表示，製作配方當年發表於期刊，如今能在暗網買到。他說，各地城市應該減測廢水，偵測環氯啡是否在當地出現，「最糟糕的發現方式就是驗屍報告」。

報導指出，這起案例是環氯啡第一次出現在舊金山法醫驗屍報告。後來舊金山衛生機關主管官員在記者會上說，一種比芬太尼更有殺傷力的合成鴉片類毒品已經出現，舊金山每個月有數十人死於芬太尼。

環氯啡可以在任何地點製造，比芬太尼更難追蹤，對人體造成的傷害也更難挽救。檢測試紙可以檢測出芬太尼，但驗不出環氯啡。使用環氯啡之後可能要靠多劑解毒劑「納洛酮」(Narcan)才能保住一命。過去幾年，環氯啡出現在歐洲以及美國東岸地區，並且開始蔓延。

丹特與雙胞胎弟弟2009年10月1日剛出生時，從事科技顧問兼釀酒師的父親盧多維克·拉庫爾特(Ludovic Lacourte)在醫院隨手拍下的寶寶照片，曾經登上紐約時報紀錄千禧年第一個十年的攝影專題當中。拉庫爾特父妻2017年離婚，雙胞胎輪流住在父母家。

克莉絲汀娜說，丹特一直為家庭破裂所苦，也有注意力不足過動症(ADHD)、焦慮症與憂鬱症，13歲就開始吸食大麻，後來更從Snapchat向毒販購買藥丸，包括贊安諾(Xanax)、帕可西(Percocet)。

丹特曾在父母安排下看過許多心理醫師與精神科醫師，三度被送進不同的勒戒計畫。雙胞胎弟弟馬可(Marco Lacourte)說，自己從不碰毒品，由於哥哥狀況越來越令人擔心，曾經警告哥哥「可能因此沒命」。

精華 FAQ

  • 他的母親在4月7日早晨發現他倒臥房內，臉色發青，口鼻還滲出黑色液體到床單上。家人原本以為可能是芬太尼過量，直到驗屍報告出爐才知道真正死因與環氯啡有關。

  • 環氯啡是一種新型合成鴉片類物質，藥效約為芬太尼的10倍，微量就可能致命，而且更難被追蹤與檢測。一般芬太尼試紙驗不出它，出現中毒時往往要多劑納洛酮才可能救回。

  • 這是環氯啡第一次出現在舊金山法醫驗屍報告，代表比芬太尼更致命的新毒品已進入當地市場。專家建議應加強廢水監測與早期偵測，否則往往要等到驗屍結果出來才發現。

紐約時報 舊金山

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