利用太空太陽能夜間發電？科學家求突破 經濟效益受質疑

數據中心對電力需求極大，科學家尋求用太空太陽能解決地球能源短缺；圖為數據中心內部。(美聯社檔案照)

華盛頓郵報 14日報導，用太空太陽能解決地球能源短缺問題的構想曾被認為天馬行空，但如今因為有可能為數據中心提供電力而獲得大量投資，科學家正在尋求突破太陽能的最大弱點，也就是如何在沒有日照的夜間持續發電，若能取得突破將能讓傳統型太陽能發電廠增加兩倍以上發電量。不過，某些專家對於太空太陽能發電的經濟效益存疑。

報導指出，位於維吉尼亞州 北部數據中心群的一間實驗室裡，新創公司Overview Energy科學家正為電力系統負荷過重尋找解決之道，研究重點在於利用太陽光線從衛星向地球上的太陽能板發射一公里寬的能量束(power beam)，牆上懸掛的大型數位時鐘倒數計時是2028年1月，那是公司目標要從太空傳輸第一批電力的最後期限。

Overview Energy共同執行長菲利皮(Darko Filipi)表示，相信這項新技術能提供公用事業規模的電力。他說，在不需要地面進行任何新設備的前提下，公司可望未來十年為美國提供新能源的四分之一。

社群媒體科技公司Meta已經簽約，鎖定Overview為旗下數據中心提供研發成功第一個吉瓦(GW)電力。

Overview高層主管說，能量束的集中不足以對地面上的人類造成危險。共同執行長阿爾-沙卡爾奇(Abdullah Al-Shakarchi)說，如果能站在陽光底下，就能站在能量束底下。他也說，能量束絕不可能用來做為武器。

太空探索科技公司(SpaceX)目前也在興建工廠，準備生產用在衛星軌道的太陽能板。

長久以來，太空太陽能一直被認為不切實際、太危險，也過於昂貴。

史丹福大學(Stanford University)物理學家兼能源智庫「洛磯山研究所」(Rocky Mountain Institute)共同創辦人羅文斯(Amory Lovins)表示，技術或許可行，「但我對於經濟效益嚴重存疑」。他表示，還有其他技術能以更低價格生產大量、全天候的乾淨能源。

喬治華盛頓大學(George Washington University)太空政策研究教授赫茨菲爾德(Henry Hertzfeld)表示，使用這項技術進行實驗是一回事，要把許多設備送上太空又是另一回事，發射能力能否滿足需求也將面臨真實問題。

他表示，安全問題尚未獲得完全解答，即使無意做為武器，但這些設備能可能干擾通訊、飛行導航或其他事物。