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民調：大學學歷選民對川普支持劇降 共和黨期中選舉堪憂

中央社華盛頓13日綜合外電報導
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川普總統現身共和黨黨代表期中選舉大會。(路透)
川普總統現身共和黨黨代表期中選舉大會。(路透)

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，美國大學學歷選民對總統川普的支持度近幾周大幅下滑，恐加劇共和黨11月期中選舉為保住國會控制權所面臨的挑戰。

英國「經濟學人」（The Economist）與民意調查業者「輿觀」（YouGov）於8月21日至24日進行的民調顯示，川普在美國大學學歷選民中的支持度為34%，在8月28日至31日的調查中降至31%，在9月4日至8日民調又跌至30%。

在此期間，不支持川普的比例則從63%升至69%，川普在這群選民中的淨支持率差距，從負29個百分點擴大至負39個百分點。

「新聞週刊」指出，這項轉變在政治上意義重大，因為大學學歷選民已成為民主黨政治聯盟中日益重要的一部分。相較之下，川普2024年勝選更仰賴沒有大學學位的選民。

美國智庫丕優研究中心（Pew Research Center）分析經核實的選民資料發現，川普支持者約有2/3沒有大學學位。

對照之下，2024年代表民主黨問鼎白宮的前副總統賀錦麗（Kamala Harris）的支持者中，大學學歷選民占48%。

民調過去曾低估川普的支持度，川普在3次總統大選中的表現都優於選前民調預期。

精華 FAQ

  • 根據《經濟學人》與YouGov民調，川普在大學學歷選民中的支持度由8月21日至24日的34%，下滑至8月28日至31日的31%，9月4日至8日又降至30%。

  • 新聞週刊認為，大學學歷選民對川普支持下降，將加劇共和黨在11月期中選舉保住國會控制權的難度，因為這群選民在政治結構中的影響力正持續上升。

  • 文章指出，大學學歷選民已成民主黨聯盟的重要部分，而川普2024年勝選更依賴沒有大學學位的選民；Pew資料也顯示，其支持者約2/3沒有大學學位。

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