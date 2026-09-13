我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨威斯康辛州長候選人蒂芬尼墜機 游泳逃生

中國企業回款難加劇 應收帳逾4.3兆美元 官方出手

共和黨威斯康辛州長候選人蒂芬尼墜機 游泳逃生

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
威斯康辛州共和黨聯邦眾議員、現任州長候選人蒂芬尼。(路透)
威斯康辛州共和黨聯邦眾議員、現任州長候選人蒂芬尼。(路透)

威斯康辛州共和黨聯邦眾議員、現任州長候選人蒂芬尼(Tom Tiffany)表示，他周六搭乘的飛機失事，緊急降落水面後被迫游泳逃生。

蒂芬尼在臉書發文說：「今晚從拉克羅斯郡林肯日晚宴返家途中，我所搭乘的飛機在接近沃索市區機場時失去動力。飛行員在沃索湖進行緊急水上迫降。降落後，我們撥打了911。飛機開始下沉時，我們離開機艙，游到淺水區，等待救援人員搭船抵達。」

蒂芬尼表示，他與飛行員均「受輕傷」。

他在聲明中感謝飛行員與到場救援的第一線人員，寫道：「他們把我們安全帶離水面，並送往阿斯皮魯斯沃索醫院，我們在那裡獲得完善照護。」

妻子趕到醫院與他會合。造成飛機動力喪失的原因仍在調查中。

蒂芬尼11月將在威州州長選舉對決民主黨籍的克勞利(David Crowley)。馬凱特法學院8月底公布的民調顯示，兩人在已登記選民中各獲44%支持，另有12%尚未決定。

蒂芬尼自2020年起代表威州第7選區，該選區過去15年來一直由共和黨人代表。

蒂芬尼是國會「台灣連線」(Congressional Taiwan Caucus)成員，多次主導或聯署友台法案，包括呼籲美國恢復與台灣正式外交關係、終結「一個中國政策」等，是國會中挺台立場最鮮明的共和黨議員之一。

精華 FAQ

  • 他在返家途中所搭乘的飛機接近沃索市區機場時失去動力，飛行員遂在沃索湖進行緊急水上迫降；飛機下沉後，兩人離開機艙游到淺水區等待救援。

  • 蒂芬尼表示，他與飛行員都只有輕傷，之後被救援人員帶離水面，並送往阿斯皮魯斯沃索醫院接受照護，家屬也在醫院與他會合。

  • 蒂芬尼是威斯康辛州共和黨聯邦眾議員，也是州長候選人，11月將對上民主黨籍的克勞利；民調顯示兩人支持度各為44%，另有12%未決定。

共和黨 威斯康辛州 林肯

上一則

聖嬰發威 今年大西洋颶風季平靜 熱帶風暴數量創新低

延伸閱讀

共和黨眾議員候選人秦振國辦大型籌款會 全力備戰決選

共和黨眾議員候選人秦振國辦大型籌款會 全力備戰決選
共和黨大會落幕 寄望川普能激勵選民 現場高喊范斯名

共和黨大會落幕 寄望川普能激勵選民 現場高喊范斯名
川普新專機出事？逃生滑梯突打開 舊版空軍一號緊急現身

川普新專機出事？逃生滑梯突打開 舊版空軍一號緊急現身
賓州3共和黨國會議員選戰告急 馬斯克金援

賓州3共和黨國會議員選戰告急 馬斯克金援

熱門新聞

麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
世貿原爆點的救援人員。(陳羅柏／攝影)

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

2026-09-10 21:37
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
「南方四賤客」創作者麥特史東（左）與編劇特雷帕克（右）。（路透）

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

2026-09-08 17:28
運輸安全管理局（TSA）已在美國部分機場推出一項新計畫，讓符合資格、加入TSA PreCheck的會員即使沒有機票，也能通過安檢、進入登機門區域。（路透）

沒機票也能過安檢…消失25年福利回來了 送行接機更自由

2026-09-09 13:48

超人氣

更多 >
54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場
遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口
擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕
住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭

住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭
台裔童西洋棋全美第1 將代表美國參賽 父：始於偶然

台裔童西洋棋全美第1 將代表美國參賽 父：始於偶然