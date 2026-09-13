共和黨威斯康辛州長候選人蒂芬尼墜機 游泳逃生

威斯康辛州共和黨聯邦眾議員、現任州長候選人蒂芬尼。(路透)

威斯康辛州共和黨 聯邦眾議員、現任州長候選人蒂芬尼(Tom Tiffany)表示，他周六搭乘的飛機失事，緊急降落水面後被迫游泳逃生。

蒂芬尼在臉書發文說：「今晚從拉克羅斯郡林肯 日晚宴返家途中，我所搭乘的飛機在接近沃索市區機場時失去動力。飛行員在沃索湖進行緊急水上迫降。降落後，我們撥打了911。飛機開始下沉時，我們離開機艙，游到淺水區，等待救援人員搭船抵達。」

蒂芬尼表示，他與飛行員均「受輕傷」。

他在聲明中感謝飛行員與到場救援的第一線人員，寫道：「他們把我們安全帶離水面，並送往阿斯皮魯斯沃索醫院，我們在那裡獲得完善照護。」

妻子趕到醫院與他會合。造成飛機動力喪失的原因仍在調查中。

蒂芬尼11月將在威州州長選舉對決民主黨籍的克勞利(David Crowley)。馬凱特法學院8月底公布的民調顯示，兩人在已登記選民中各獲44%支持，另有12%尚未決定。

蒂芬尼自2020年起代表威州第7選區，該選區過去15年來一直由共和黨人代表。

蒂芬尼是國會「台灣連線」(Congressional Taiwan Caucus)成員，多次主導或聯署友台法案，包括呼籲美國恢復與台灣正式外交關係、終結「一個中國政策」等，是國會中挺台立場最鮮明的共和黨議員之一。