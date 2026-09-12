CSIS：裴洛西影響 美國會赴中港台訪問都在減少

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）近日發布報告指出，美國國會近年赴中國、香港 及台灣訪問均明顯減少，此舉的影響是對中國的第一手了解也持續下降，呼籲美國國會增加實地拜訪的交流，但也提醒訪問不能僅限於官方安排的展示行程，且北京制裁美國議員等政治因素仍限制交流。

美國共和黨 聯邦參議員戴恩斯近日訪中，是目前仍前往中國訪問的極少數美國國會議員之一，他在訪問結束後向美媒表示，美國可能誤判了中國科技領域的先進程度。由美國國會成立的美中經濟暨安全檢討委員會（USCC），則是剛結束自2019年以來、睽違6年首次赴中國的實地考察。

CSIS在4日發布報告〈中國與台灣的美國國會代表團正在減少〉指出，這凸顯第一手接觸已經減少到何種程度。

根據該機構建立的國會代表團資料庫，2010年至2026年間，共有138個由美國國會議員組成的代表團前往中國、香港及台灣。其中，共64團前往中國和香港，涉及190名議員；74個代表團則前往台灣，涉及187名議員訪問。

報告指出，隨著美中關係惡化，美國國會代表團前往中國與香港的數量在2010年代後期開始減少，全球疫情爆發後更是急遽下滑，此後始終未恢復至先前水準。

但同樣重要、也有些令人意外的是，自2023年以來，美國國會前往台灣的訪問也大幅減少，自2023年達到39人次的高峰後，2025年僅剩17人次；截至目前，2026年也只有14人次。

報告分析，這可能與2022年8月時任眾議院議長裴洛西訪台所留下的持續影響，提高此後相關訪問在安全及政治層面的風險；另一個因素可能是川普政府對台灣採取較為模稜兩可的立場，以及希望透過減少支持國會代表團訪台，向北京釋出安撫訊號。

CSIS直言，隨著中國的戰略重要性日益提升，美國民眾與國會對中國的第一手了解卻持續下降。過去曾訪問中華人民共和國的國會議員陸續離任，新進議員對美國最具重大影響的雙邊關係之一，反而擁有更少的直接經驗，文中呼籲「美國國會應優先安排前往中華人民共和國及台灣的訪問」。

該報告也提到，若要讓這類訪問真正具有價值，就不能只停留在經過安排、用以展示發展成果的行程，而必須深入了解中國經濟及社會的實際情況，但能否取得訪問管道，在政治上仍是一項重大限制。比方說，中國過去曾制裁美國國會議員，這可能降低他們赴中國訪問的意願。