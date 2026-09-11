我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

桃莉芭頓生前沒當真 機場改名提案在她逝世後成真

轉發家鄉新聞涉當中國代理人？律師提醒這條紅線

通膨率居高不下 明年社安金估調漲3.6%、增加約75元

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
樂齡會最新估算顯示，由於通膨居高不下，2027年社安金受益人生活成本調整(COL...
樂齡會最新估算顯示，由於通膨居高不下，2027年社安金受益人生活成本調整(COLA)估計將調高3.6%，平均每月可多領75元。圖為印製中的社安金支票。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：AARP估算2027年社安金COLA將調高3.6%，高於先前預測的3.5%
  • 重點二：若調幅為3.6%，平均每月社安金約增75元，創2023年以來最大漲幅。
  • 重點三：專家提醒COLA僅每年調整一次，難完全追上老年人面對的持續通膨。

樂齡會(美國退休人員協會，AARP)最新估算顯示，由於政府8日公布的消費者物價指數(CPI)凸顯通膨率居高不下，2027年社安金受益人生活成本調整(COLA)估計將調高3.6%；比該組織先前預測的3.5%要高。若COLA上調3.6%，平均每月社安金將增加約75元；如此漲幅將是2023年以來社安金年度調幅最大的一次。

根據社會安全局數據，截至1月為止，退休人士平均每月領取社安金2071元。若COLA上調3.6%，2027年初月度社安金約為2146元。

2027年COLA生活成本最終調幅須待10月14日政府發布9月消費者物價指數(CPI)通膨報告，社安局再依7月、8月和9月通膨數據計算後，同一天對外宣布。

哥倫比亞廣播公司(CMS)報導，其他機構預測的COLA漲幅略低；無黨派老年福利倡議組織「長者公民聯盟」(Senior Citizens League)預測COLA調幅為3.5%，低於其先前3.6%的估算值。

長者公民聯盟執行總監本頓(Shannon Benton)表示，「無論COLA公告結果是略高或略低於預測，長遠來看，老年人恐怕最終都會感到失望；現實情況是，老年人分配生活預算的方式與仍在工作的群體不同，通貨膨脹的影響也不同。」

全國社安金受益人目前約有7000多萬人。專家指出，老年人可能會感到他們的生活成本調整(COLA)跟不上當前通膨水平。當初設定2026年COLA漲幅為2.8%；但除了1月和2月以外，2026年其餘每個月的通膨率均高於此。

本頓表示：「COLA每年僅調整一次，讓許多長者的生活處於『停滯』狀態。畢竟物價並不會等到次年1月社安金上調時才跟著上漲。」

社安金與聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)政策分析師強森(Mary Johnson)表示，若計入11日發布的最新消費者物價指數(CPI)數據，2027年COLA可能為3.5%；強森8月曾估算明年COLA可能為3.4%。

受通膨上升影響，COLA調幅波動範圍從2016年的0%到2023年的8.7%不等；2023年調幅創40年來最大增幅。過去十年COLA平均增幅約為3.1%。

精華 FAQ

  • AARP根據最新通膨數據估算，2027年社安金生活成本調整COLA將為3.6%，比先前預測的3.5%略高。若成真，這將是近年較明顯的一次調漲。

  • 依文中估算，若COLA調高3.6%，平均每月社安金將增加約75元，退休人士平均月領金額可由2071元升至約2146元。

  • 因為COLA每年只調整一次，但物價卻持續波動上升，老年人的支出結構也與在職者不同，所以即使有調漲，實際感受仍可能是生活壓力未減。

退休 社安金

上一則

官員宣布美史最大環孢子蟲症疫情結束 感染源還在查

下一則

桃莉芭頓生前沒當真「只是玩笑」 機場改名提案在她逝世後成真

延伸閱讀

退休金門檻逐年往後延 1表格告訴你何時領最不吃虧

退休金門檻逐年往後延 1表格告訴你何時領最不吃虧
先算算「回本年齡」美國民眾晚領社安金未必划算

先算算「回本年齡」美國民眾晚領社安金未必划算
美股連續第四個交易日下跌 殖利率走高引發市場擔憂

美股連續第四個交易日下跌 殖利率走高引發市場擔憂
長者社安金突減 還被追討3.5萬 這一步很關鍵

長者社安金突減 還被追討3.5萬 這一步很關鍵

熱門新聞

麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
世貿原爆點的救援人員。(陳羅柏／攝影)

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

2026-09-10 21:37
許多年輕美國人認為，取消H-1B是一種簡單直接的方式，可以減輕他們在充滿不確定性的就業市場中所承受的壓力。（美聯社）

年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場

2026-09-04 17:20
新版世界地圖將以「更準確呈現」各大陸面積，包括放大非洲大陸、縮小北美和歐洲。(美聯社)

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

2026-09-05 00:06

超人氣

更多 >
哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係
寵孫錯了嗎？婆婆長期金援兒子全家 無心一句話讓媳婦崩潰了

寵孫錯了嗎？婆婆長期金援兒子全家 無心一句話讓媳婦崩潰了
9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片
短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗
昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場