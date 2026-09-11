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人人討厭數據中心 律師卻很喜歡

記者顏伶如／即時報導
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數據中心幾乎讓所有人感到討厭之際，律師卻愛不釋手。（路透）
數據中心幾乎讓所有人感到討厭之際，律師卻愛不釋手。（路透）

CNN11日報導，數據中心幾乎讓所有人感到討厭之際，律師卻愛不釋手。土地使用律師莫里斯(Jason Morris)長年在鳳凰城附近協助房地產開發商排除官僚繁文縟節，解決「別在我家後院」(NIMBY)的反對聲浪，鳳凰城成為數據中心發展樞紐之後，莫里斯如今約70%工作時間都花在數據中心項目，以往比例只有10%。

全國44州的300多個行政轄區已頒布命令暫緩數據中心興建，代表數據中心業者與投資者的律師，則忙著處理土地使用、環境與噪音等問題的訴訟。莫里斯便有關噪音與用水量的官司裡為數據中心開發商、營運商與科技公司辯護。

他說：「這是我遇過最棘手的案件，需要動用所有法律工具。」

瑞生國際律師事務所(Latham & Watkins)、博欽律師事務所(Perkins Coie)、威凱平和而德律師事務所(WilmerHale)等大型律師事務所，現在紛紛在網站上向數據中心客戶宣傳高端尊榮服務。某些科技公司則砸下重金，聘請有處理數據中心項目經驗的律師事務所合夥人。

莫里斯說：「當你開始看到大大小小的律師事務所都把數據中心放在網站上時，對於業務潛力如何就能心知肚明。」

規模較大的律師事務所開始成立數據中心與數位基礎設施團隊，匯集專精能源法、監管法以及房地產法等領域的不同律師。

彭博法律(Bloomberg Law)今年6月公布調查指出，約有三分之一大型律師事務所目前擁有專門研究數據中心的團隊或業務小組。

由於數據中心對電力有龐大需求，對於能源律師的需求也隨之增加。

另一方面，侵權律師則透過社群媒體向住在數據中心附近社區居民提供服務，對數據中心營運商提出集體訴訟。

最近在密西根州針對數據中心營運商發起全國第一批公害(nuisance)訴訟案例之一的底特律律師席茨(Laura Sheets)說，數據中心設施開始出現的時候，「氣憤的民眾便主動跟我們聯絡」。

席茨已在四個州針對數據中心提出公害訴訟。這些案件的訴狀指出，數據中心冷卻系統與發電機持續製造噪音，嚴重干擾當地鄰居對於私人財產的使用與享受，這是證明私人公害(private nuisance)的法定標準。訴狀中同時指控數據中心拉低當地房價。

精華 FAQ

  • 因為數據中心建設常引發土地使用、環境、噪音與用水等爭議，各地也陸續暫緩興建，讓開發商、營運商與科技公司都需要律師處理訴訟與審批問題。

  • 包括瑞生國際、博欽、威凱平和而德等大型律師事務所，已在網站上主打數據中心服務，並成立專門團隊整合能源法、監管法與房地產法人才。

  • 居民主張數據中心的冷卻系統與發電機持續製造噪音，干擾對住宅的使用與享受，並可能拉低房價，因此有律師在多州提起私人公害集體訴訟。

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