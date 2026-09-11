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911恐攻25周年 罹難者家屬痛批沙烏地阿拉伯

911恐攻25周年 罹難者家屬痛批沙烏地阿拉伯

中央社紐約11日綜合外電報導
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今天是美國911恐怖攻擊25周年，紐約911國家紀念博物館舉行罹難者姓名宣讀儀式...
今天是美國911恐怖攻擊25周年，紐約911國家紀念博物館舉行罹難者姓名宣讀儀式。（美聯社）

今天是美國911恐怖攻擊25周年，紐約911國家紀念博物館舉行罹難者姓名宣讀儀式，一名罹難者家屬在美國電視直播的談話中，痛批沙烏地阿拉伯

法新社報導，2001年9月11日恐攻主要由來自沙烏地的劫機者發動，幕後主謀是富有的沙烏地阿拉伯人士、已故「蓋達組織」（Al-Qaeda）創辦人賓拉登（Osama bin Laden）。

911恐攻罹難者的遺孀、9/11受害者家屬聯盟（9/11 Families United）全國主席史特拉達（Terry Strada）透過電視直播發表談話。

史特拉達指出：「一年又一年過去，我們更加想念你，但25年過去了，我們竟仍未能就沙烏地在你遇害事件中扮演的角色討回公道？」

她表示：「是的，我們終於進入法庭，並證明沙烏地阿拉伯王國在全球煽動一種惡劣的反美恐怖主義文化，還派遣特務支援激進伊斯蘭主義劫機者，讓他們得以攻擊你和我們所有摯愛的人。」

在紐約世貿中心遺址（Ground Zero）舉行的罹難者姓名宣讀儀式是每年一次的莊嚴典禮，通常完全不涉及政治，因此史特拉達的言論格外突兀。

史特拉達指出：「25年來，一任又一任政府，包括今天站在我們面前的諸位領導人，都選擇保護沙烏地阿拉伯，而不是站在911家屬這一邊。」

在史特拉達發言時，美國前總統小布希（George W. Bush）、歐巴馬（Barack Obama）及拜登（Joe Biden）在一旁觀看，史特拉達同時呼籲現任美國總統川普採取行動。

她表示：「川普總統現在仍能改變這一切。告訴沙烏地停止說謊。告訴他們，如果他們想成為美國的朋友，就不能繼續否認這一切，不能繼續否認我們所有人一直承受的痛苦和破壞。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 紐約911國家紀念博物館舉行罹難者姓名宣讀儀式，這是Ground Zero每年一次的莊嚴紀念活動，通常不談政治，但今年因家屬發言而引發關注。

  • 她指控沙烏地阿拉伯在911恐攻中扮演角色，稱其助長反美恐怖主義文化，並派遣特務支援激進伊斯蘭主義劫機者，讓攻擊得以發生。

  • 史特拉達批評過去25年來的美國政府都選擇保護沙烏地阿拉伯，而非支持911家屬追求公道，並直接呼籲川普出面要求沙國停止否認責任。

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