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放棄美國國籍費用大降 但不代表程序簡化或後果減少

記者顏伶如／即時報導
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對於長年旅居海外的美國人來說，放棄美國國籍的手續費用已經變便宜。（路透）
對於長年旅居海外的美國人來說，放棄美國國籍的手續費用已經變便宜。（路透）

對於長年旅居海外的美國人來說，放棄美國國籍的手續費用已經變便宜。國務院處理「喪失國籍證明書」(Certificate of Loss of Nationality)收取規費，今年4月13日起已從2350元降至450元，對於「意外成為美國人」(accidental Americans)且大半輩子都在海外生活的公民來說，1900元的差別等於減輕不少財務負擔。不過，手續費調降並不等於放籍國籍的過程變得簡單或後果較少。

國務院官員說，「喪失國籍證明書」規費恢復到2010年時的標準，有助於減輕海外公民的財務負擔。

需要注意的是，450元費用是國務院處理CLN申請案件的行政作業成本，不包括批准、申請人稅務結算或專業諮詢費用。交通費、文件費、報稅服務費、法律諮詢費以及可能衍生的任何美國稅款，都不包括在內。對於某些申請人來說，450元是整個放棄國籍過程當中，金額最小的一筆支出。

申請放棄國籍通常必須親自前往美國大使館或領事館辦理，證明出於自願且理解後果，並在領事官員面前簽署誓詞。

放棄國籍不等於抹除向美國納稅的義務。在國籍法底下失去公民身分跟履行聯邦稅法的義務，兩者屬於彼此獨立的事項。放棄國籍雖然終止未來繳稅給美國的義務，但無法抹去過去欠稅、漏稅、罰款或報稅疏漏。

申請放棄國籍時要向國稅局(IRS)提交8854表格(Form 8854)，證明提出申請之前的五個報稅年度均完成合法申報。若有稅務問題未處理，日後恐將面臨嚴重財務後果。

根據現行聯邦法律，出現三種狀況其中一項就可能被列為「適用棄籍稅者」(covered expatriate)而觸發棄籍稅(exit tax)：

＊棄籍前五個稅務年度平均每年美國淨所得稅應納稅額超過21萬1000元法定門檻

＊放棄國籍當天，全球淨資產總額達到200萬美元或以上

＊未能透過Form 8854證明棄籍前五年遵守聯邦稅務法規

有關「適用棄籍稅者」的規定，可能影響日後對美國家庭成員的資產轉移。CLN申請一旦獲得批准就永久有效，不會因為狀況改變而恢復國籍。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 國務院處理喪失國籍證明書的規費，已從2350元降到450元，等於便宜了1900元。對長年居住海外、尤其是意外成為美國人的公民，負擔明顯減輕。

  • 不是。申請者通常仍須親赴美國使領館，證明是自願放棄且理解後果，並在領事官員面前簽署誓詞；450元也只是行政成本，其他旅行、文件與法律費用另計。

  • 放棄國籍不會抹去過去欠稅、漏稅或罰款，還必須提交Form 8854，證明前5個報稅年度都已合法申報；若符合高稅負、高資產或未合規條件，還可能被課棄籍稅。

國務院

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