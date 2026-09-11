我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

義大利知名女權鬥士波尼諾辭世 享壽78歲

8月核心CPI月漲0.3% 超預期 Fed下周9成要升息

取消國籍「完美風暴」聯邦法院訟案今年大增 佛州最多

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
入籍示意圖。(美聯社)
入籍示意圖。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)10日報導，川普政府加強力道撤銷歸化入籍者的美國公民身分之際，雪城大學(Syracuse University)獨立研究機構「政府檔案交流中心」(Transactional Records Access Clearinghouse)公布最新統計顯示，聯邦法院今年受理的取消國籍(denaturalization)訴訟數量大增，今2026年1月至7月間收到105件取消國籍民事訴訟，光是7月裡就有50件，相較之下，從2008年到2025年之間全國僅有125件類似訴訟。

報導指出，訴訟案件增加顯示政府越來越常使用撤銷國籍的民事法律程序。

在川普政府強硬移民政策之下，司法部已將撤銷國籍列為優先事項。美國國籍暨移民局(USCIS)可以識別、調查潛在案件，但撤銷某人美國公民身分的民事訴訟則必須由司法部發起。指控罪名通常包括在歸化入籍過程裡透過詐欺、虛偽陳述等手段或隱瞞重大事實取得公民身分。

聯邦法院裁決結果如果是聯邦政府勝訴，當事人將失去美國公民身分，可能面臨驅逐。訴訟審理期間，法官必須判定聯邦政府是否達到主張撤銷公民身分的舉證責任。當事人則可針對政府指控提出反駁，並且聘請辯護律師。

根據雪城大學TRAC統計，今年1月至7月間，全國至少37州加上華府特區都有撤消國籍訴訟，其中以佛羅里達州案件數量最多，7個月期間有19起訴訟，其次為德州與馬里蘭州，各有10件訴訟。

加州在2008年至2025年之間累計有21起取消國籍訴訟，今年以來則有5起案件。

前任USCIS官員莫瑞(Ricky Murray)受訪時說，現在取消國籍訴訟進展速度極快，這種狀況反映了透過加派人手、技術提升、頒布新政策以及政府全面審查先前案例等因素交織形成的「完美風暴」(perfect storm)。

USCIS發言人卡勒爾(Zach Kahler)說，USCIS對任何在歸化入籍過程裡說謊或做出虛假陳述者，一概採取「零容忍政策」。他說，USCIS在川普總統領導下，正對所有外籍人士展開徹底篩選與背景調查以維護公共安全。

根據USCIS官方資料，過去10年當中將近800萬名移民成為美國公民。無黨派智庫「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)估計，2024年時約有2580萬名歸化入籍的公民在美國生活。

精華 FAQ

  • 根據雪城大學TRAC統計，2026年1月至7月間聯邦法院共收到105件取消國籍民事訴訟，其中7月單月就有50件，遠高於2008年至2025年間全國累計的125件。

  • 統計顯示，全美至少37州與華府特區都有相關訴訟，其中佛羅里達州最多，7個月內有19起；德州與馬里蘭州各有10起，顯示案件分布已相當廣泛。

  • USCIS可先識別與調查可疑案件，但真正撤銷公民身分必須由司法部提起民事訴訟，常見指控包括歸化時詐欺、虛偽陳述或隱瞞重大事實，若政府勝訴，當事人可能失去國籍並面臨驅逐。

佛州 聯邦政府 美國公民

上一則

1騙5 中國交友軟體用Claude量產「假情人」專宰美國人

延伸閱讀

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重
美庇護拒絕率94.1%創新高 中國申請人核准率同步走低

美庇護拒絕率94.1%創新高 中國申請人核准率同步走低
懶人包／川普限縮出生公民權頻出招 一文看懂法律攻防戰

懶人包／川普限縮出生公民權頻出招 一文看懂法律攻防戰
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

熱門新聞

圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
世貿原爆點的救援人員。(陳羅柏／攝影)

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

2026-09-10 21:37
許多年輕美國人認為，取消H-1B是一種簡單直接的方式，可以減輕他們在充滿不確定性的就業市場中所承受的壓力。（美聯社）

年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場

2026-09-04 17:20

超人氣

更多 >
哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
寵孫錯了嗎？婆婆長期金援兒子全家 無心一句話讓媳婦崩潰了

寵孫錯了嗎？婆婆長期金援兒子全家 無心一句話讓媳婦崩潰了
9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片
他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家