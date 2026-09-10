范斯共和黨大會演說 群眾喊「JD 48」力挺 范斯：先處理好11月的事

范斯在演講中呼籲選民團結，他說：「我們必須先把今年11月的事情處理好，之後的事情，我們再考慮。」 (路透)

副總統范斯 (JD Vance)於10日晚間在德州達拉斯舉行的共和黨 期中選舉大會上發表主題演說，現場民眾高喊「JD 48」，凸顯支持者希望他接替川普 總統，角逐第48任總統。

有線電視新聞網(CNN)報導，這場造勢與募款活動9、10日在達拉斯登場，共和黨全國委員會(RNC)期盼激勵選民並協助該黨候選人在11月期中選舉保住國會多數地位。

這不僅是范斯政治生涯迄今的最重要時刻之一，也鞏固了他作為2028年總統大選熱門人選的地位，而川普本人在大會發表壓軸的閉幕演說。

范斯在演講中呼籲選民團結，他說：「我們必須先把今年11月的事情處理好，之後的事情，我們再考慮。」

針對選民對於伊朗戰爭等議題對共和黨感到失望，范斯懇求這些人「不要因為在某些政策上與我們意見相左，就把國家交給一群瘋子」，強調「別因噎廢食」，呼籲選民認清共和黨與激進派的差異，肯定政府過去18個月的政策成果。

華爾街日報報導，范斯話鋒一轉，提及去年遭暗殺身亡的保守派名嘴柯克(Charlie Kirk)，重申柯克雖然強烈反對美國對外動武，卻始終沒有因為川普讓美國捲入海外戰事而背棄川普。