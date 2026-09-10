美最高法院駁回川普版選區圖 密蘇里州大選採用舊圖

美國最高法院10日再次駁回獲總統川普支持的密蘇里州國會選區重劃地圖。對希望再拿下一席、以在關鍵期中選舉中維持眾議院控制權的共和黨而言是一大挫敗。圖為最高法院外觀。（中央社）

美國最高法院今天再次駁回獲總統川普 支持的密蘇里州 國會選區重劃地圖。對希望再拿下一席、以在關鍵期中選舉中維持眾議院 控制權的共和黨而言是一大挫敗。

美聯社報導，這項裁決可能成為這場陷入拉鋸且造成選民混淆的法律大戰中，具決定性的關鍵時刻。密蘇里州最高選務官員坦承，這項裁決為該州採用2022年通過的美國眾議院選區劃分方案掃清障礙，這也是該州最高法院下令採用的方案。川普政府先前則敦促法院採用總統去年要求劃分、也是他個人偏好的選區圖。

這意味著密蘇里州11月大選採用的聯邦眾議院選區劃分方案，可能與8月初選不同，這種情況極為罕見。根據美聯社估算，可能導致超過100萬名潛在選民、也就是全州近1/4的選民，所能投的候選人名單有所改變。

這份簡短的裁決書並無任何最高法院大法官公開提出異議。正如緊急上訴案件常見的做法，法院並未在文中詳細闡述其法律理由。

白宮並未立即針對美國最高法院的這項裁決回應置評請求。

與此同時，由不同法院核發相互牴觸命令所引發的法律拉鋸戰，仍在密蘇里州持續上演。該州最高法院今天舉行聽證會，討論是否要對共和黨籍州務卿霍斯金斯（Denny Hoskins）裁處藐視法庭，原因是他未遵照法院命令，採用上次人口普查後通過的選區劃分圖。

霍斯金斯反而要求地方選務機關採用川普支持的新選區圖，並援引8日聯邦法官所作的另一項裁定，稱該命令禁止他使用任何新版以外的選區圖。

密蘇里州最高法院法官在訊問代表霍斯金斯的州政府律師時，多次施壓，要求霍斯金斯務必今天發布指引，採用2022年版的國會選區圖。法院未立即裁定霍斯金斯是否構成藐視法庭，但特別警告他切勿遠離密蘇里州首府傑佛遜市（Jefferson City）。

首席大法官鮑爾（Brent Powell）坦言：「我們正處於極其棘手的處境。」

霍斯金斯開庭時保持沉默且未接受採訪，但隨後發聲明坦承接受美國最高法院的裁決，並表示「我的辦公室正指示地方選務機關採用2022年版國會選區圖」。