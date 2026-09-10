我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一份工作不夠…美中產身兼多職 比例超低收入族群

婚綠面談才知早已遭遞解 BIA最新判例非公民留意

自建房市值12年漲3倍 地產稅直逼房貸 屋主告上法院

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全美其他地方都面臨房屋估值跟實際出售價格完全脫節的狀況。示意圖（路透）
全美其他地方都面臨房屋估值跟實際出售價格完全脫節的狀況。示意圖（路透）

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)10日報導，明尼蘇達州男子賴恩克(Steve Reinke)2015年幫兒子史考特(Scott)在伊桑蒂郡(Isanti County)蓋了一棟簡單的一房住宅，土地、建材等成本總共花費13萬多元，但根據郡政府房地產估價，房子在2027年市值將有48萬4000元。賴恩克認為政府企圖用昂貴房產稅把兒子逼走，已向法院提告。

賴恩克指出，地產稅(property tax)帳單幾乎跟房貸金額，郡政府從未解釋為何房屋價值出現大幅飆升。

他對地方電視台KSTP表示，自己蓋房子是為了壓低成本，因為兒子只能負擔這個範圍的金額，「如今他們則透過房產稅想把他逼走」。

賴恩克自建房屋裡有小客廳與小廚房，只有一個房間，但有大車庫。房子位於18英畝的土地上，不過其中80%是無法開發的濕地。賴恩克找來獨立機構為房子估價，最低市值僅約27萬元。

聖保羅法院訂於明年5月7日為賴恩克訴訟舉行聽審。賴恩克表示，到時候會帶著所有資料上法院，說明所有成本價格與報價紀錄，希望能讓房屋估值降到38萬元左右的合理水平。

伊桑蒂郡地產估稅官(County Assessor)朗恩(Elisha Long)對「金錢智慧」表示，官司仍在審理中，不便發表評論。

報導指出，全美其他地方也有屋主跟賴恩克一樣深感挫折，面臨房屋估值跟實際出售價格完全脫節的狀況。

「林肯土地政策研究中心」(Lincoln Institute of Land Policy)研究報告指出，估值限制以及估價手段不一致等於轉移了稅務負擔，個人屋主往往受到最大衝擊。當房屋估值超過實際市場價值時，房屋持有人最終必須為沒有買家願意支付的「紙上財富」繳稅。

各州對於房屋估值或分類都設有申訴機制，大多數申訴案件要一年到一年半時間才能解決，絕大多數糾紛都在開庭之前達成和解。

根據保守派倡議組織「全國納稅人聯盟基金會」 (National Taxpayers Union Foundation)統計，美國應稅房地產當中約有30%到60%價值被高估。

房地產資訊網站Realtor.com報導，超過40%的美國屋主可以透過申訴讓每年房產稅至少節省100元，申訴之後的每年節省房產稅中位數則為539元。

精華 FAQ

  • 賴恩克2015年建房成本僅13萬多元，但郡政府估值卻指向2027年市值48萬4000元，房產稅帳單幾乎追上房貸，讓他質疑估價嚴重脫離實際。

  • 他主張政府沒有清楚說明房屋價值為何大幅飆升，卻持續以高額房產稅課徵，等於逼兒子離開自建住宅，因此希望透過訴訟把估值壓回合理水平。

  • 報導指出，估值限制與不一致的評估方法常把稅負轉嫁給屋主，且不少房屋估值高於實際市價；全美約30%到60%應稅房地產被高估，申訴是常見救濟管道。

房地產 明尼蘇達州

上一則

RTX攜手Xcimer研發脈衝雷射武器 可擊落飛彈及無人機群

延伸閱讀

人行道損壞 維修責任屬於市府還是屋主？

人行道損壞 維修責任屬於市府還是屋主？
房稅又漲 芝華人聚居橋港區稅單增274元

房稅又漲 芝華人聚居橋港區稅單增274元
房產稅減免詐騙 洛縣橫行 官方：無1098-SR減稅表格

房產稅減免詐騙 洛縣橫行 官方：無1098-SR減稅表格
男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

熱門新聞

圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
許多年輕美國人認為，取消H-1B是一種簡單直接的方式，可以減輕他們在充滿不確定性的就業市場中所承受的壓力。（美聯社）

年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場

2026-09-04 17:20
新版世界地圖將以「更準確呈現」各大陸面積，包括放大非洲大陸、縮小北美和歐洲。(美聯社)

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

2026-09-05 00:06

超人氣

更多 >
郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健
劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了
華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說

華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說
1分鐘打豆泥、奶昔 好市多這款廚房「神器」降價30元

1分鐘打豆泥、奶昔 好市多這款廚房「神器」降價30元
沒機票也能過安檢…消失25年福利回來了 送行接機更自由

沒機票也能過安檢…消失25年福利回來了 送行接機更自由