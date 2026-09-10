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RTX攜手Xcimer研發脈衝雷射武器 可擊落飛彈及無人機群

記者顏伶如／即時報導
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國防軍事暨航太公司雷神技術(RTX)。（路透）
國防軍事暨航太公司雷神技術(RTX)。（路透）

華爾街日報10日獨家報導，國防軍事暨航太公司雷神技術(RTX)正與核融合初創企業Xcimer Energy合作，研發能夠擊落飛彈及無人機群的脈衝雷射武器。報導指出，核融合能源(fusion energy)多年來一直是乾淨能源領域難以實現的夢想，如今則有機會在現代戰爭裡發揮全新作用。

報導指出，合作協議價值約5000萬元，其中包括RTX對總部位於丹佛的Xcimer Energy投資。合作計畫的目標是在兩年之內首度展示脈衝紫外線雷射系統的原型機。Xcimer致力研發氣體雷射核融合系統(gas-laser fusion system)，系統當中許多方面令人聯想到冷戰時期的技術計畫。

這項合作結合了雷射核融合技術的最新進展以及用更低成本防禦飛彈、無人機的需求。無人機與飛彈是俄烏戰爭與中東戰爭裡的關鍵武器。

RTX與Xcimer表示，正在研發的移動式脈衝紫外線雷射系統原型，機器大小跟一個運輸貨櫃的體積差不多。

RTX首席技術長德貝杜特(Juan de Bedout)表示，Xcimer的雷射系統是靠電力運作，因此具備「無限彈藥庫深度」(infinite magazine depth)特質。他說，這套系統能夠有效發揮作用，大量削弱不斷湧現的低成本無人機。

成立於2021年的Xcimer，獲得科技富豪比爾·蓋茲(Bill Gates)的「Breakthrough Energy Ventures」(Breakthrough Energy Ventures)、蘋果公司(Apple)共同創辦人賈伯斯(Steve Jobs)遺孀蘿琳‧賈伯斯(Laurene Powell Jobs)的「艾默生集團」(Emerson Collective)等投資方捐助將近2億元。美國能源部旗下的核融合發展推動計畫，也向Xcimer提供900萬元資助。

Xcimer的共同創辦人蓋洛威(Conner Galloway)、瓦利斯(Alexander Valys)2004年在麻省理工學院(MIT)讀大學時是室友，研究所時期都在洛薩拉摩斯國家實驗所(Los Alamos National Laboratory)任職。

Xcimer在丹佛打造了號稱是全球規模最大的私人雷射系統。

1980年代，美國國防部與多個國家實驗室合作研發高功率氣體準分子雷射，配合當時雷根總統的戰略防禦計畫」(Strategic Defense Initiative)計畫目標，希望做為擊落飛彈用途。冷戰結束後，人們對於這套雷射技術的興趣變低，資金逐漸縮水，計畫在1990年代初期遭到取消。

蓋洛威、瓦利斯在2020年左右重新關注這項技術後來並成立公司。

精華 FAQ

  • 雙方正共同研發可移動式脈衝紫外線雷射武器，目標是用來擊落飛彈與無人機群。RTX看中其電力驅動、補給需求低，可形成持續防空能力。

  • 合作協議約值5000萬元，並包含RTX對Xcimer的投資。雙方希望在2年內首度展示脈衝紫外線雷射系統原型，機器大小約接近一個運輸貨櫃。

  • Xcimer專攻氣體雷射核融合系統，延續冷戰時期高功率雷射研究路線，並獲得多方資金支持。其技術若成熟，可能提供低成本、無限彈藥庫深度的防禦方案。

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