我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一份工作不夠…美中產身兼多職 比例超低收入族群

婚綠面談才知早已遭遞解 BIA最新判例非公民留意

移民執法嚇退消費 伊州庫克郡經濟年損12.6億元

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
去年9月8日起，國土安全部在芝市發動「中途閃電戰」行動，圖為去年9月28日芝市區...
去年9月8日起，國土安全部在芝市發動「中途閃電戰」行動，圖為去年9月28日芝市區出現大批移民執法人員。(本報檔案照)

川普政府在芝加哥地區展開「中途閃電戰」(Operation Midway Blitz)屆滿一年，芝加哥伊利諾大學(UIC)公布最新研究指出，聯邦政府加強移民執法後，拉美移民人口較集中的社區居民因移民執法升級而明顯減少跨區活動與消費，形成「足不出戶」(hunkering down)的寒蟬效應，估計一年內導致庫克郡零售及餐飲商業活動流失12億6000萬元，地方政府並因此少收約1億700萬元銷售稅。

這份由芝加哥伊利諾大學大城市研究所(Great Cities Institute)8日發布的報告，題為「足不出戶：聯邦移民執法對伊州庫克郡造成的隱性經濟代價」(Hunkering Down: The Hidden Economic Cost of Federal Immigration Enforcement in Cook County, IL)，分析2025年1月川普重返白宮、聯邦政府強化移民執法後，庫克郡居民移動與消費模式的變化。

研究人員利用每周人流及經濟普查銷售數據，比較拉丁美洲出生人口比例較高社區居民，在移民執法加強前後跨區購物及用餐的變化。結果顯示，執法加強後最初19周，這些居民前往拉美人口比例較低地區零售商店的次數下降8.9%，前往餐廳下降9.9%。

影響並不限於購物及外食。研究發現，前往超市、藥房、加油站、銀行及醫療機構等生活必要場所的跨區行程也減少7.7%。研究同時未發現這些消費轉移到居民自己的社區或庫克郡以外，顯示部分商業活動實際消失。

郊區受到的衝擊尤其明顯。庫克郡郊區居民跨區前往零售商店的行程下降12.8%，約為芝加哥市區6.2%的兩倍。

研究實際觀察46周，估計期間流失約11億1000萬元商業活動；若推算至完整一年，則達12億6000萬元，並造成約1億700萬元地方銷售稅收入損失。

研究共同作者、芝加哥伊利諾大學大城市研究所副主任威爾森(Matthew Wilson)指出，跨區購物及消費下降並非短期現象，而是持續近一年。另一名共同作者José Miguel Acosta-Córdova表示，數據背後還可能存在無法量化的代價，包括延後就醫、取得食物或藥品更加困難，以及工作與家庭生活受到影響。

庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)表示，聯邦移民執法不僅讓移民家庭承受恐懼，也對商家、勞工及地方經濟造成重大干擾。

這項研究主要是反映聯邦移民執法整體升級對庫克郡造成的經濟影響。研究人員並指出，這項估算僅涵蓋可量化的零售與餐飲活動，尚未包括就業、醫療、教育及家庭生活等其他經濟與人道成本。

精華 FAQ

  • 研究聚焦庫克郡居民在執法升級後的移動與消費變化，特別是跨區購物、外食及必要生活消費是否下降，並估算對零售、餐飲與地方稅收造成的損失。

  • 最初19周內，拉美人口比例較高社區居民前往低比例地區的零售商店次數下降8.9%，餐廳下降9.9%，前往超市、藥房等必要場所的跨區行程也減少7.7%。

  • 研究依46周觀察結果推估，庫克郡一年約流失12億6000萬元商業活動，地方政府並少收約1億700萬元銷售稅；且實際影響可能還包括就醫、教育與家庭生活成本。

移民 庫克 芝加哥

上一則

一份工作不夠…美國中產身兼多職 比例超越低收入族群

下一則

RTX攜手Xcimer研發脈衝雷射武器 可擊落飛彈及無人機群

延伸閱讀

專家：移民一走 西部小鎮恐凋零

專家：移民一走 西部小鎮恐凋零
ICE執法逢開學季 移民團體提醒學生入學權益與安全資源

ICE執法逢開學季 移民團體提醒學生入學權益與安全資源
伊州庫克郡房稅連32年調漲 芝華人聚居區也攀升

伊州庫克郡房稅連32年調漲 芝華人聚居區也攀升
紐約市移民人口占比近四成 中國出生者成為第二大移民群體

紐約市移民人口占比近四成 中國出生者成為第二大移民群體

熱門新聞

圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
許多年輕美國人認為，取消H-1B是一種簡單直接的方式，可以減輕他們在充滿不確定性的就業市場中所承受的壓力。（美聯社）

年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場

2026-09-04 17:20
新版世界地圖將以「更準確呈現」各大陸面積，包括放大非洲大陸、縮小北美和歐洲。(美聯社)

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

2026-09-05 00:06

超人氣

更多 >
郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健
劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了
華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說

華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說
1分鐘打豆泥、奶昔 好市多這款廚房「神器」降價30元

1分鐘打豆泥、奶昔 好市多這款廚房「神器」降價30元
沒機票也能過安檢…消失25年福利回來了 送行接機更自由

沒機票也能過安檢…消失25年福利回來了 送行接機更自由