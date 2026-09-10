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一份工作不夠…美中產身兼多職 比例超低收入族群

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一份工作不夠…美國中產身兼多職 比例超越低收入族群

記者顏伶如／即時報導
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美國人正在積極追求斜槓人生，傳統上相對富裕、財務較為穩定的民眾，如今也紛紛尋求第...
美國人正在積極追求斜槓人生，傳統上相對富裕、財務較為穩定的民眾，如今也紛紛尋求第二份收入來源。圖為阿奎諾是一名保險經紀人，但她仍在自己最喜歡的餐廳兼職。（美聯社）

美國人正在積極追求斜槓人生，傳統上相對富裕、財務較為穩定的民眾，如今也紛紛尋求第二份收入來源。根據統計，中等收入民眾擁有多份工作的比例過去幾年持續上升，現在已經超過低收入族群。第二份工作不再是最低收入者的生存策略，越來越常出現在受過大學教育的中等收入民眾身上，女性勞工則透過第二份工作為自己尋求額外保障，創造收入緩衝。

里奇蒙聯邦準備銀行(Richmond Federal Reserve)分析報告指出，新冠疫情發生之前，各個收入群體之間身兼多職的比例非常接近，低收入、中等收入與高收入兼差比例大致相當。

狀況在過去幾年裡發生變化，如今中等收入民眾身兼多職的比例可能遠遠超過低收入者，也比高收入民眾略高。

就在同一時間，受過大學教育的勞工正逐漸加入兼職勞動市場，並在身兼多職的勞工當中成為大多數。

里奇蒙聯邦準備銀行分析指出，1990年代期間，擁有大學學歷的勞工約占兼職勞工人數的35%，到了2024年比例則超過一半。

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)最新數據指出，過去幾年裡，擁有多份工作的女性人數出現成長，更多女性正在同時兼任不同工作，尤其是20歲到24歲之間的年輕女性。

理財網站Bankrate調查顯示，擁有副業的美國人比例在2017年為19%，到了2025年來到27%。

綜合各種統計數據看來，受過較高教育且傳統上較為富裕的美國人，感受到必須創造多元收入的迫切需求。對於勞工來說，換新工作風險較高，兼差則能提供更多穩定感，成為在不穩定的勞動市場裡尋求自保的緩衝之道。

精華 FAQ

  • 里奇蒙聯準銀行指出，疫情前低、中、高收入者的多職比例相近，但近年中等收入族群上升最快，現在可能已明顯高於低收入者，甚至略高於高收入者。

  • 文章指出，越來越多受過大學教育的中等收入民眾加入兼差市場，代表副業已成為追求收入多元化與財務緩衝的工具，不再只是低薪族群維持生活的生存手段。

  • 里奇蒙聯準銀行提到，大學學歷勞工占多職者比重從1990年代約35%升至2024年逾一半；Bankrate也顯示有副業者從2017年的19%增至2025年的27%。

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