一份工作不夠…美國中產身兼多職 比例超越低收入族群

美國人正在積極追求斜槓人生，傳統上相對富裕、財務較為穩定的民眾，如今也紛紛尋求第二份收入來源。圖為阿奎諾是一名保險經紀人，但她仍在自己最喜歡的餐廳兼職。（美聯社）

美國人正在積極追求斜槓人生，傳統上相對富裕、財務較為穩定的民眾，如今也紛紛尋求第二份收入來源。根據統計，中等收入民眾擁有多份工作的比例過去幾年持續上升，現在已經超過低收入 族群。第二份工作不再是最低收入者的生存策略，越來越常出現在受過大學教育的中等收入民眾身上，女性勞工則透過第二份工作為自己尋求額外保障，創造收入緩衝。

里奇蒙聯邦準備銀行(Richmond Federal Reserve)分析報告指出，新冠疫情 發生之前，各個收入群體之間身兼多職的比例非常接近，低收入、中等收入與高收入兼差比例大致相當。

狀況在過去幾年裡發生變化，如今中等收入民眾身兼多職的比例可能遠遠超過低收入者，也比高收入民眾略高。

就在同一時間，受過大學教育的勞工正逐漸加入兼職勞動市場，並在身兼多職的勞工當中成為大多數。

里奇蒙聯邦準備銀行分析指出，1990年代期間，擁有大學學歷的勞工約占兼職勞工人數的35%，到了2024年比例則超過一半。

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)最新數據指出，過去幾年裡，擁有多份工作的女性人數出現成長，更多女性正在同時兼任不同工作，尤其是20歲到24歲之間的年輕女性。

理財網站Bankrate調查顯示，擁有副業的美國人比例在2017年為19%，到了2025年來到27%。

綜合各種統計數據看來，受過較高教育且傳統上較為富裕的美國人，感受到必須創造多元收入的迫切需求。對於勞工來說，換新工作風險較高，兼差則能提供更多穩定感，成為在不穩定的勞動市場裡尋求自保的緩衝之道。