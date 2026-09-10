婚綠面談才知早已遭遞解 BIA最新判例非公民務必留意

BIA在最新一宗「Matter of Ifeanyi Emmanuel Diji」案確立，只要政府將出庭通知寄往當事人最後一次提供給移民當局的地址，原則上即符合送達要求。(判決文件截圖)

一名在美外籍男子搬家後未更新地址，因未收到出庭通知而錯過移民 法庭開庭，遭下達缺席遞解令；他之後以「從未收到通知」為由要求重新開案，但美國移民上訴委員會(Board of Immigration Appeals，BIA)3日駁回其上訴，並將此案列為先例判決，為今後類似「搬家未改地址、未收到出庭通知」的案件確立新的審理標準。移民律師陳威宇表示，此判決具重要指標意義，他再次警示在美非公民，搬家後務必依法更新地址，否則即使實際未收到通知，仍可能面臨缺席遞解等嚴重後果。

陳威宇10日向本報記者表示，過去一年來，川普政府陸續針對不少先前遭拒的移民案件發出出庭通知(NTA)，啟動遞解程序，他近期也接到不少類似諮詢。部分當事人在案件遭拒後搬家，卻未向移民局更新地址，因此根本不知道政府已發出NTA；有人直到昔日鄰居通知，舊址收到移民法庭寄來的文件，才驚覺自己已被列入遞解程序，趕緊尋求法律協助。

案件遭拒後搬家 不知已收NTA

陳威宇指出，BIA在最新一宗「Matter of Ifeanyi Emmanuel Diji」案確立的關鍵原則是，政府將出庭通知寄往當事人最後一次提供給移民當局的地址，原則上即符合送達要求。這個地址不必是在遞解程序啟動後才提供；即使是當事人過去申請其他移民福利時，在美國公民及移民服務局(USCIS)留下的地址，只要之後沒有更新，政府仍可依該地址寄送通知。

根據判決，Diji曾向USCIS申請變更非移民身分，但申請於2018年12月遭拒。隔年1月他搬到新住處，卻沒有向USCIS更新地址。

Diji後來向移民法庭坦承，他並非忘記申報，而是認為申請既已遭拒，USCIS應不會再與他聯絡；加上當時有人告訴他應在180天內離開美國，因此自認沒有必要通報新址。

然而，Diji最後並未離境。數月後，國土安全部(DHS)認定他逾期居留，對他啟動遞解程序，並將出庭通知(Notice to Appear，NTA)寄到他先前提供給USCIS的地址。此後，移民法庭又陸續寄出多份開庭通知，其中只有一份被郵局退回。

由於Diji早已搬家，他並不知道自己已被列入遞解程序，也沒有出席開庭，最終遭移民法官下達缺席遞解令。直到2025年，他前往USCIS參加婚姻綠卡面試時，才得知自己早已被判遞解。

沒實際收到通知 也未必能撤銷遞解令

Diji隨後要求移民法院重新開案，主張自己從未收到出庭通知，因此不知道必須出庭；申請遭駁回後，他進一步向BIA提出上訴。BIA此次仍駁回他的主張，認定政府已將相關通知寄往他最後提供的地址，符合送達要求。

陳威宇指出，此案值得注意的是，BIA並不是認定Diji「實際收到」通知，而是認定政府寄送通知的方式符合法律要求。因此，當事人若未履行更新地址義務，日後不能單憑「我沒有收到通知」，就認定缺席遞解令一定可以撤銷。

這項判決被BIA列為先例判決，未來移民法官及BIA處理類似案件時均可援引；判決並推翻2001年「Matter of G-Y-R-」案的舊有標準，明確認定政府可使用當事人在NTA發出前所提供的最新地址寄送通知。

搬家後10天內 須向USCIS更新地址

陳威宇提醒，多數在美非公民搬家後，須在10天內向USCIS申報地址變更；即使目前沒有移民申請正在審理，也不能因此忽略更新地址。若案件已進入移民法庭或BIA程序，則還須依規定另外向移民法庭或BIA更新聯絡資料。

他說，Diji案顯示，搬家後沒有更新地址看似只是小事，卻可能因此錯過重要通知，甚至在毫不知情下遭到缺席遞解，因此非公民搬家後切勿忽略地址更新。